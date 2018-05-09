Новые санкции против «Рособоронэкспорта» вступили в силу

США ввели против российской госкомпании «Рособоронэкспорт» новый пакет санкций.

Соответствующий документ был опубликован в федеральном реестре официальных документов американского правительства.

Указ запрещает практически любое сотрудничество американской стороны с «Рособоронэкспортом», в частности, приобретение любой продукции госкорпорации официальными структурами, выдачу лицензий на покупку товаров и иную возможную помощь со стороны США.

Исключение возможно только для двух программ сотрудничества Москвы и Вашингтона: закупок оборудования в рамках международного Договора по открытому небу и поставок российских вертолетов Ми-17 для нужд военных в Афганистане.

Документ подписан еще 30 апреля заместителем госсекретаря по вопросам международной безопасности и нераспространения Кристофером Фордом. Основанием для принятия санкций является нарушение законодательства США о запрете передачи Ирану, КНДР и Сирии оружия массового поражения и технологий. Срок их действия — два года, однако ограничения могут быть сняты госсекретарем и раньше, сообщает «Лента.ру».

«Рособоронэкспорт» находится под американскими санкциями с 2015 года. Тогда Вашингтон обвинил госкомпанию и ряд других предприятий в том, что они поставляют в Сирию, Иран и КДНР оборудование и технологии для создания оружия массового поражения. Ограничения были продлены в июле 2016 года.

В марте 2017 года палата представителей Конгресса США одобрила проект бюджета Пентагона на 2017 финансовый год, который, в частности, предусматривает запрет на сотрудничество военного ведомства с «Рособоронэкспортом». Запрет должен действовать до тех пор, пока корпорация не откажется от поставок оружия в Сирию, а российские военные не покинут Крым.