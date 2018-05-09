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Сирия обвинила Израиль в ракетном ударе по пригороду Дамаска

11:06 9.05.2018
Сюжет: Сирийский кризис

Израильские военные нанесли ракетный удар по пригороду Дамаска, сообщили сирийское государственное агентство SANA и канал RT со ссылкой на сирийских военных.

Удар был нанесен по военной базе в городе Аль-Кисва, который расположен к югу от Дамаска, пишет Reuters. Вечером 8 мая сообщалось о взрывах в этом районе. По данным SANA и RT, сирийским ПВО удалось сбить две израильские ракеты.

В результате удара погибли двое мирных жителей, утверждает SANA со ссылкой на источник в медицинских кругах. По данным находящегося в Великобритании «Центра по мониторингу прав человека в Сирии», из-за атаки погибли девять человек, сообщает канал Al-Arabiya.

Армия обороны Израиля отказалась комментировать информацию о ракетном ударе, пишет Reuters.

Израиль 8 мая привел войска в боевую готовность и поручил подготовить бомбоубежища для жителей Голанских высот из-за «аномальной активности» иранских военнослужащих в Сирии.

Газета Jerusalem Post 6 мая сообщила, что Израиль готовится к ракетному обстрелу со стороны шиитских группировок в Сирии, спонсируемых Ираном. По данным израильской разведки, Иран разрабатывает план ракетного удара по Израилю.

В апреле Сирия обвинила Израиль в авиаударе по военной базе «Тифор» в провинции Хомс. Израильские власти не подтвердили и не опровергли атаку. Иран назвал удар «агрессивными действиями» и пригрозил отреагировать на него.

Темы: Израиль, Сирия, Сирийский кризис
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