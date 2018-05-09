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БПЛА показал, как бомбы уничтожили отряд ИГИЛ в руинах Дамаска

15:52 9.05.2018
Стоп-кадр из видео в YouTube
Стоп-кадр из видео в YouTube
Сюжет: Сирийский кризис

Продолжаются ожесточённые бои в районе Мухайам эль-Ярмук на юге Дамаска.

На кадрах ниже показан мощный авиаудар, уничтоживший банду ИГИЛ*, передвигавшуюся по руинам лагеря Ярмук. Отряд боевиков был накрыт бомбовым ударом, который обрушил здания и похоронил под обломками игиловцев.

Сводные отряды военного мухабарата бригадного генерала Муксина предпринимают попытку за попыткой пересечь перекрёсток улицы Ярмук и 30-й улицы.

Передовые силы правительственных войск встречают на пути выдвижения ожесточённое сопротивление, сообщает «Русская весна».

Трудности добавляет то обстоятельство, что улицы простреливаются насквозь и группа из пяти-шести стрелков может сдерживать продвижение наступающих отрядов войск САР.

Используя прикрытие артиллерии, сменяющей огневые позиции, метр за метром штурмовые группы продвигаются вперёд.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.

Темы: Сирия, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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09.05.2018, 21:52
Гость: А когда вован

вован - это твой дружок по детсаду или по зоне? ты где сидишь - на горшке или на нарах?
09.05.2018, 19:54
Гость: Время Ч.

Да вроде не всех уничтожил.
09.05.2018, 19:39
Гость: Только вот

никаких группировок ИГИЛ в Дамаске никогда не было. То алавиты уничтожают местных суннитов.
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