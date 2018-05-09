БПЛА показал, как бомбы уничтожили отряд ИГИЛ в руинах Дамаска

Продолжаются ожесточённые бои в районе Мухайам эль-Ярмук на юге Дамаска.

На кадрах ниже показан мощный авиаудар, уничтоживший банду ИГИЛ*, передвигавшуюся по руинам лагеря Ярмук. Отряд боевиков был накрыт бомбовым ударом, который обрушил здания и похоронил под обломками игиловцев.

Сводные отряды военного мухабарата бригадного генерала Муксина предпринимают попытку за попыткой пересечь перекрёсток улицы Ярмук и 30-й улицы.

Передовые силы правительственных войск встречают на пути выдвижения ожесточённое сопротивление, сообщает «Русская весна».

Трудности добавляет то обстоятельство, что улицы простреливаются насквозь и группа из пяти-шести стрелков может сдерживать продвижение наступающих отрядов войск САР.

Используя прикрытие артиллерии, сменяющей огневые позиции, метр за метром штурмовые группы продвигаются вперёд.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.