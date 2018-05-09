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В Киеве напали на главу Россотрудничества по дороге к Вечному огню

12:36 9.05.2018
Фото из соцсети Facebook
Фото из соцсети Facebook
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В Киеве радикалы напали на главу представительства Россотрудничества Константина Воробьева, когда он шел возлагать цветы к Вечному огню.

«Я как раз пытался ехать к месту, где собираются киевляне традиционно 9 мая утром, и вместе с коллегами и друзьями возложить цветы к Вечному огню и к памятнику Николая Ватутина. На выходе из подъезда на меня напали сзади несколько человек <…> и облили нечистотами и зеленкой», — рассказал Воробьев РИА Новости.

Нападавшие являлись членами националистической организации С14 (входит в запрещенный в России «Правый сектор»). Также они пригрозили ему «более серьезной расправой».

Напомним, в феврале офис Россотрудничества в Киеве уже дважды был разгромлен. 17 февраля туда ворвались радикалы С14, разрисовали стены и сожгли российский флаг, а 18 февраля члены группировки «Организация украинских националистов» (ОУН, запрещена в России) забросали здание камнями и яйцами, разбили окна и сожгли российский флаг.

Об этой акции деятели культуры заранее предупредили мэра Киева и президента Украины. При этом полиция Киева еще после первого разгрома в одностороннем порядке расторгла договор об охране российской организации.

Темы: Киев, Отношения России и Украины, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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09.05.2018, 15:12
Гость: ОЛьга

а остальных отдать на поругание? нет. надо освобождать всю украину от фашиков
09.05.2018, 13:56
Гость: Мин херц

За попытку посотрудничать , сразу "Сатаной" ?
09.05.2018, 13:41
Гость: Крутой

Может, пора присоединить к России Донецкую и Луганскую области. После мундиале надо, по крайней мере, сразу и не затягивать. Украинцы ждут, когда их снова освободит Красная Армия.
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