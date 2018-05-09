В Киеве напали на главу Россотрудничества по дороге к Вечному огню

В Киеве радикалы напали на главу представительства Россотрудничества Константина Воробьева, когда он шел возлагать цветы к Вечному огню.

«Я как раз пытался ехать к месту, где собираются киевляне традиционно 9 мая утром, и вместе с коллегами и друзьями возложить цветы к Вечному огню и к памятнику Николая Ватутина. На выходе из подъезда на меня напали сзади несколько человек <…> и облили нечистотами и зеленкой», — рассказал Воробьев РИА Новости.

Нападавшие являлись членами националистической организации С14 (входит в запрещенный в России «Правый сектор»). Также они пригрозили ему «более серьезной расправой».

Напомним, в феврале офис Россотрудничества в Киеве уже дважды был разгромлен. 17 февраля туда ворвались радикалы С14, разрисовали стены и сожгли российский флаг, а 18 февраля члены группировки «Организация украинских националистов» (ОУН, запрещена в России) забросали здание камнями и яйцами, разбили окна и сожгли российский флаг.

Об этой акции деятели культуры заранее предупредили мэра Киева и президента Украины. При этом полиция Киева еще после первого разгрома в одностороннем порядке расторгла договор об охране российской организации.