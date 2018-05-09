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Волкер допустил возвращение Крыма по прибалтийскому сценарию

15:58 9.05.2018
Курт Волкер. Фото с сайта myinforms.com
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер считает, что со временем Россия может вернуть Крым так же, как Советский Союз вернул независимость странам Балтии. Об этом он заявил в ходе дискуссии в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Ведущая спросила Волкера, означает ли нежелание России возвращать Крым, что санкции в отношении нее будут бессрочными. «Это подразумевается», — сказал Волкер. «Мы всегда будем говорить одно, а они другое, но мы увидим, что случится через некоторое время. Балтийские страны были оккупированы Советским Союзом более 40 лет, и в конце концов это изменилось», — заявил он.​

В ситуации с Крымом речь идет о таком же «масштабе сложности», добавил Волкер, отметив, что в США «наблюдают за ситуацией» и «с восхищением» вспоминают предшественников, «обладавших мудростью для создания твердой политики непризнания аннексии балтийских государств», пишет РБК.

Темы: Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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10.05.2018, 01:29
Гость: сис.админ

Но тебя же мы тиражируем. И все хотят в тираж. Так что, не сетуй.
10.05.2018, 01:26
Гость: Волкер не дебил, не даун, не дурак.

Он - американец, и весь остальной мир он видит через американскую призму.
Кроме того, он интуитивно действует по заветам Ходжи Насреддина (это когда он пообещал шаху научить осла говорить): можно допускать что угодно, потому что в скором будущем либо Украины не будет, либо Прибалтики, НО, СКОРЕЕ ВСЕГО (и я это знаю), не будет ни Украины, ни Прибалтики.
10.05.2018, 01:18
Гость: неправильно ты, хвёдор, пишешь:

никогда СССР не разваливался.
СССР был осознано распущен (союз, объединение было распувщено), 8 декабря 1991 года было подписано Беловежское соглашение. В Соглашении констатировалось прекращение существования Союза ССР как «субъекта международного права и геополитической реальности» и заявлялось о создании Содружества Независимых Государств. Это не был развал.
Вам, хохлам (и вам подобной нечисти), очень хочется употреблять слово "развалился", но это слово соотверствует лишь вашим хотелкам и, по сути, - есть враньё. По-вашему - брэхня.
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