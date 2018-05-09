Волкер допустил возвращение Крыма по прибалтийскому сценарию
Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер считает, что со временем Россия может вернуть Крым так же, как Советский Союз вернул независимость странам Балтии. Об этом он заявил в ходе дискуссии в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
Ведущая спросила Волкера, означает ли нежелание России возвращать Крым, что санкции в отношении нее будут бессрочными. «Это подразумевается», — сказал Волкер. «Мы всегда будем говорить одно, а они другое, но мы увидим, что случится через некоторое время. Балтийские страны были оккупированы Советским Союзом более 40 лет, и в конце концов это изменилось», — заявил он.
В ситуации с Крымом речь идет о таком же «масштабе сложности», добавил Волкер, отметив, что в США «наблюдают за ситуацией» и «с восхищением» вспоминают предшественников, «обладавших мудростью для создания твердой политики непризнания аннексии балтийских государств», пишет РБК.