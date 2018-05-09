США выйдут из сделки по иранской ядерной программе

Соединенные Штаты выйдут из ядерной сделки с Ираном и возобновят против него санкции. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время выступления в Белом доме.

Трамп назвал соглашение с Ираном «катастрофическим», заявив, что в нынешнем виде оно не способно предотвратить разработку иранского ядерного оружия и может привести к гонке вооружений на Ближнем Востоке. «Каждая страна захочет иметь свое ядерное оружие к тому моменту, как Иран разработает собственное», — сказал Трамп.

Президент США подписал меморандум о введении против Ирана экономических санкций. Трамп заявил, что это будут санкции «самого высокого уровня», не уточнив подробности. Под них попадут и другие страны, если они будут помогать Ирану в разработке ядерного оружия, добавил президент США.

Также Трамп заявил, что готов обсуждать с Ираном новое соглашение о ядерной программе.

Иран в июле 2015 года согласился заморозить свою ядерную программу после долгих переговоров с США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. В ответ в январе 2016 года с Ирана сняли часть международных санкций.

Дональд Трамп не раз критиковал сделку с Ираном и угрожал выйти из нее. Он считает, что условия соглашения ограничивают иранскую ядерную программу лишь временно; Трамп требовал ужесточить их, а также ограничить создание в Иране баллистических ракет. В случае выхода США из соглашения иранские власти пообещали также его покинуть. Другие страны-участницы сделки поддерживают ее.

The Guardian со ссылкой на источники сообщила, что помощники Трампа наняли частное детективное агентство из Израиля для сбора компромата на советников бывшего президента Барака Обамы, отвечавших за переговоры с Ираном. По данным издания, администрация Трампа хотела их дискредитировать, чтобы разорвать сделку по ядерной программе.

Израиль, выступающий против соглашения с Ираном, в начале мая заявил, что во время заключения сделки иранские власти солгали, заявив, что страна никогда не работала над ядерным оружием. По словам израильских властей, разведка добыла документы о существовании в Иране программы по созданию пяти боеголовок мощностью 10 килотонн в тротиловом эквиваленте.