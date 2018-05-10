Асад обвинил США в поддержке террористов в Сирии

Единственная миссия США в Сирии — это поддержка террористов, заявил президент Сирии Башар Асад.

Как пишет РИА Новости, правительство Сирии не раз заявляло, что США находятся на сирийской территории незаконно, и призывало вывести свои войска. В своем недавнем интервью греческой газете "Катимерини" президент Сирии отметил, что "единственная миссия США в Сирии — это поддержка террористов".

США и их союзники с 2014 года проводят операцию против ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) в Ираке, а также в Сирии, где они действуют без разрешения официальных властей страны.

В гарнизоне Эт-Танф расположена одна из военных баз США в Сирии, где проводится обучение и оснащение отрядов вооруженной сирийской оппозиции. Лагерь беженцев Рукбан расположен в "зоне безопасности" рядом с американской военной базой Эт-Танф, незаконно развернутой в апреле 2017 года под предлогом борьбы с террористами.

По словам Асада, террористов поддерживает и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который выступает на стороне "Братьев мусульман". "Турки, французы, те, кто незаконно выезжают в Сирию, являются нашими врагами", — сказал Асад.

Лидер Сирии добавил, что сейчас на Ближнем Востоке идет всемирная война нового типа. На вопрос, не боится ли он возможности третьей мировой войны в Сирии, Асад ответил отрицательно. "Нет, и вот по какой-то причине: к счастью, есть мудрое руководство России, которое знает, что Соединенные Штаты являются проблемой конфликта. С начала кампании Трампа их повестка дня против России: либо создать конфликт с Россией, унизить Россию, либо подорвать Россию. Из-за благоразумия русских мы можем избежать эскалации", — сказал президент он.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии" (ССА). Эрдоган заявил 18 марта о переходе города Африн под контроль турецкой армии и ССА. Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.