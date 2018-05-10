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Украина решила прибрать к рукам имущество российских компаний

15:40 10.05.2018
Роман Михайлович Зварич. Фото с сайта wikimedia.org
Роман Михайлович Зварич. Фото с сайта wikimedia.org
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В Верховную Раду внесли законопроект, предлагающий, в частности, национализировать имущество российских компаний, действующих на территории Украины.

Автором инициативы выступил депутат Рады от «Блока Петра Порошенко», экс-министр юстиции Роман Зварич.

Как сообщается в пояснительной записке к законопроекту, «государство должно соответствующим образом реагировать на деятельность, которая создает угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины».

Целью документа называется законодательное урегулирование возможности применения санкций к украинским юридическим и физическим лицам, введение секторальных санкций о запрете хозяйственной деятельности и передачи в собственность Украины «имущества государства-агрессора или юридического или физического лица, которые нарушили соответствующие права и интересы Украины», а также установление ответственности за нарушение законодательства о санкциях.

Зварич предложил уточнить круг субъектов, на которых будет распространяться действие закона. За нарушение законодательства о санкциях документом предусматривается штраф в тройном размере от полученной прибыли за последние три года.

Темы: Украина, Отношения России и Украины, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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11.05.2018, 00:00
Гость: имущества Газпрома,арестованного в Украине

Что за имущество арестованное , просветите.
10.05.2018, 22:45
Гость: Котенок

Нечего было лезть с капиталом в Украину, если собирались воевать. Естественная реакция. Даже птичку если ущипнуть, то пищать будет.
10.05.2018, 21:42
Гость: от советского информбюро

Да пусть Россия не признаёт юрисдикцию гаагского суда-зато признаёт Европа на территории которой российского имущества хватает.Наложат арест и что-воевать будете?.Из-за имущества Газпрома,арестованного в Украине не рыпнулись и за украденное в Крыму про мол Чите.Не,ну тут крику будет много,,не забудем,не простой'' и т.д. Но деньги за украденное вернутся, а потом и Крым.
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