Запад начал готовиться к свержению «режима Путина»

Германия предлагает России отказаться от политических амбиций и пойти по украинскому пути

Известный немецкий политолог, доцент украинской Киево-Могилянской академии и член дискуссионного клуба «Валдай» Андреас Умланд призвал Запад уже сегодня готовиться к окончанию «эпохи Путина» в России.

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Несмотря на то, что официальная цель антироссийских санкций — добиться изменения политики Москвы на Украине и в Сирии, неофициально коллективный Запад не особо скрывает, что они направлены на изменение режима в стране. Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров говорил еще в 2014 году, после введения первых ограничений.

Хотя в нынешних отношениях по линии Россия-Запад преобладает кнут, небольшой пряник для Москвы тоже припасен, правда, скорее виртуальный. Андреас Умланд в своей программной статье в Die Welt, опубликованной накануне Дня Победы, от лица Европы играет классическую роль доброго полицейского, за спиной которого маячит злой в виде Вашингтона с санкционной дубиной.

Итак, по мнению Умланда, причина нынешнего обострения отношений с Россией во многом в том, что в 90-е годы Запад оказался «не готов» к демократическим трансформациям в нашей стране и просто не знал, как отвечать на предложения о дружбе и сотрудничестве. Растерялись, так сказать. Тем более что и Москва в 90-е не имела «четкого стратегического видения», поэтому все приводило в лучшем случае к отдельным инициативам вроде принятия России в Совет Европы или создание совета Россия-НАТО.

А когда конкретные проекты вроде создания четырех общих пространств между Западом и Россией или германо-российского партнерства по модернизации были разработаны, «система Путина» уже установилась, и «эти похвальные проекты пришли слишком поздно».

Умланд призывает не повторять эту ошибку на сей раз. Он убежден, что крах «системы Путина» — это только вопрос времени, поэтому готовиться к нему нужно уже сейчас. Поэтому необходимо разработать систему предложений для России, чтобы показать, что может быть и «жизнь после Путина».

По мнению немецкого политолога, таким сценарием станет постепенная интеграция нашей страны в Европу по грузинскому, молдавскому и, конечно, украинскому образцу. Ведь все мы видим, как «успешно» проистекает в этих странах евроинтеграция и к какому колоссальному «росту» экономики и уровня жизни она привела.

«Россия слишком слаба, чтобы сформировать независимый полюс в многополярном мире. Как и клептократия Путина, его Евразийский экономический союз является временным созданием. Россия является частью Европы, а не мифологической Евразией. В отличие от распада Советского Союза, Запад должен быть заранее подготовлен к новому краху российского режима, который после февраля 1917 года и августа 1991 года приведет к третьему прозападному повороту в Москве», — пишет Умланд.

Как говорится, Бог любит троицу. В первые два раза не получилось, зато уж в третий Запад обязательно примет Россию в распростертые объятья.

Если говорить о конкретных инициативах, Умланд на полном серьезе предлагает России идти по украинско-грузинскому пути «Восточного партнерства» и начать выполнять разработанный Западом план действий по либерализации визового режима со странами Шенгенской зоны, углублению зоны свободной торговли с ЕС и даже для постепенного присоединения к НАТО.

«В конечном итоге, НАТО могло бы предложить России перспективу вступления в свои ряды, а также совместную реализацию так называемого Плана действий по членству (Membership Action Plan). Аналогичные предложения могут быть сделаны и таким нынешним союзникам Москвы, как Белоруссия и Армения», — рассуждает Умланд. То есть даже не вступления в Альянс, а «перспективу вступления».

После выполнения всех требований «Дорожной карты» Евросоюз отменил бы визы для россиян, и одно это, по мнению политолога, видимо, должно компенсировать потерю суверенитета страны.

«Цель сегодняшней публикации такого всеобъемлющего предложения состояла бы в том, чтобы показать русским уже, что у их страны есть жизнь после Путина, без империи и в Европе. В обмен на отказ России от различных внешнеполитических приключений в Сирии и в других местах, вывод российских войск из Республики Молдова, Грузии и Украины, а также полное установление целостности и суверенитета этих трех стран, Российская Федерация станет частью Запада экономически и с точки зрения политики безопасности», — сулит Умланд.

Отрадно, конечно, что немецкий политолог вспомнил про такие российские инициативы, как зона свободной торговли от Лиссабона до Владивостока и упомянул о восстановлении «Большой восьмерки» и других форматов сотрудничества.

Вот только когда в Москве говорили и говорят об отношениях с Европой и США, там понимают равное партнерство, Умланд же, в лучшем случае, предлагает России опуститься на уровень Украины, которая ежегодно выпрашивает у ЕС дополнительные квоты на свою продукцию.

Такого рода планы показывают, что исторический опыт мало чему научил Европу, и даже если «третий разворот на Запад» когда-то состоится, его результаты вряд ли будут кардинально отличаться от первых двух.

— Все, о чем пишет Умланд, мы уже проходили, — говорит генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. — В 90-е годы была и программа партнерства с НАТО, и либерализация визового режима, и много другое, но при этом ничего из этого не получилось. И не потому, что пришел Путин. Если все было так хорошо, откуда вообще появился «страшный режим»? Он стал ответом на то, что делал Запад.

Поймите, Западу не нужна сильная Россия ни в интегрированном, ни в каком ином виде. Россия — единственная страна в мире, которая может нанести Соединенным Штатам Америки невосполнимый ущерб в военном отношении. Они боятся Россию в военном плане, не понимают в культурном, поэтому интеграция невозможна не с нашей, а с их стороны.

Но то, о чем написал Умланд, по-своему важно. Только это попытка не интегрировать Россию в Европу, а дать взятку российской элите, чтобы она встала на украинский путь. «Мы гарантируем вам безопасность ваших вложений, особняков, детей на Западе, а вы уж постарайтесь сделать по-нашему, и чтобы народ не слишком возмущался». С точки зрения Запада это, кстати, гораздо более разумная позиция.

— Почему?

— Потому что Умланд пытается исправить ошибку, которую западные политики и дипломаты допустили вначале. Они сразу начали пугать нашу элиту и даже отбирать ее имущество. Тем самым они той части элиты, которая теоретически была готова на предательство, не оставили выбора.

Запад надеялся, что когда они начнут давить на олигархов, те возмутятся и свергнут режим. Но этот расчет не оправдался. Для российского бизнеса, вне зависимости от того, на каких политических позициях он стоит, очень важно сохранить свои активы внутри России. Потому что вне России они денег не зарабатывают, а только откладывают.

Умланд предлагает другой подход. Обещает, что ничего у бизнеса отбирать не будут, их активы никто не тронет, а, напротив, дадут много всего вкусного вроде либерализации визового режима. Взамен же нужно уйти из Крыма, Донбасса и Сирии, никакой политики не проводить и соглашаться со всем, что говорит Запад.

Но, думаю, и в этом случае ничего не получится. Повторю, главный источник богатства российских олигархов здесь. Они не могут себе позволить оставить его, потому что тогда накопленные деньги не будут играть особой роли. Борис Березовский уехал из России очень богатым человеком, но свои дни закончил весьма плачевно. Эта статья в Die Welt — диалог не с нами, не с народом, а с элитой.

— А как же все разговоры об интеграции России в европейское пространство, о том, что нужно идти по условному украинскому пути?

— На это реально никто и не претендовал. Западу не нужна сильная Россия в своем составе. Ему нужна либо слабая Россия, либо никакой.

Умланд предлагает России идти по украинскому пути. Даже если бы Украина получила все, что ей обещали, это совсем не то, что нужно России. Но Киев не получит даже этого, и уж тем более не получит Москва. Этого пути для России не существует в принципе.

Украина может идти в охвостье Польши, стать пятиразрядной страной Европы. Россия же не прокормит себя в роли лакея при восточноевропейских странах. Мы слишком большие, у нас слишком большое население.

— А если в Европе заговорят о равноправном партнерстве?

— Равноправное партнерство — это прекрасно, если бы его кто-то пытался с западной стороны осуществить. Когда в 90-е годы на Западе говорили о партнерстве, когда наши отношения были безоблачными и дружественными, они в то же время начали расширение НАТО на Восток.

Все равно Запад будет действовать в своих интересах. А поскольку мы великая страна, мы не можем встроиться в эти интересы. Умланд предлагает нам быть лакеем, но даже этого статуса нам не дадут. Мы можем быть либо игроком, активной частью современного мира, либо превратимся в блюдо на столе. Третьего пути у нас нет.