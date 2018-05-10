Израиль ударил по десяткам целей в Сирии

Израильская авиация в ответ на ночной ракетный обстрел атаковала десятки объектов Ирана в Сирии и батареи ПВО, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля.

Атакованные цели принадлежали иранским формированиям "Аль-Кудс" на территории сопредельного государства. Среди объектов, попавших под обстрел — иранский военный лагерь к северу от Дамаска, склады вооружения в аэропорту столицы, наблюдательные пункты, а также другие позиции и вооружения "Аль-Кудс" у границы.

"Также был уничтожен автомобиль, с которого был произведен запуск ракет по Израилю", — заявили военные, добавив, что иранские силы использовали для обстрела передовых позиций израильских войск на Голанских высотах реактивные снаряды типа "Град" и "Фаджр-5".

Кроме того, ударам подверглись несколько зенитно-ракетных установок. Сирийские зенитчики, по словам представителя армии, проигнорировали призыв не мешать операции, и в ответ на огонь с земли авиация нанесла удары по нескольким комплексам типа SA-5, SA-2, SA-22 и SA-17.

В армии отмечают, что все самолеты, задействованные в одной из самых масштабных операций за последние годы, благополучно вернулись на свои базы, а ракетный залп, который ее спровоцировал, также обошелся без израильских потерь. Ни одна из выпущенных ночью ракет не упала на контролируемой Израилем территории, уточнили военные.

Официальный представитель вооруженных сил Йонатан Конрикус заявил, что власти проинформировали Россию перед авиаударами по Сирии.

В армии подчеркнули, что Израиль не заинтересован в дальнейшей эскалации конфликта с Ираном, и призвали Тегеран воздержаться от новых атак.

Ранее израильские военные заявили, что находящиеся в Сирии иранские силы "Аль-Кудс" выпустили около двадцати ракет по позициям войск на Голанских высотах. Как заявил представитель армии, часть ракет перехватили батареи ПРО "Железный купол".