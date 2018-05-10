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Саудовская Аравия начнет ядерные испытания в случае отмены сделки с Ираном

08:24 10.05.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель Аль-Джубейр объявил, что его страна начнет разработку ядерного оружия в случае срыва сделки с Ираном, пишет "Интерфакс".

Аль-Джубейр подтвердил, что для защиты от иранского удара его страна готова создать собственную ядерную бомбу.

Заявление прозвучало после слов президента США Дональда Трампа договор по ядерному оружию с Ираном будет отменен. США будут готовы отказаться от дипломатического решения проблемы и применить силу, если сочтут нужным.

Саудовская Аравия отказывается принять ограничения против распространения ядерного оружия. Тем не менее, США поставляют туда ядерные реакторы.

Темы: Дональд Трамп, Саудовская Аравия, Ядерная программа Ирана
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Комментарии читателей
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10.05.2018, 12:33
Гость: Дык,

вот представь: в 14 году у вас было ядерное оружие и Крым по воле народных крымских масс уходит от вас. Вы что,примените ядерное оружие по собственному народу? Или по России? Вас послушать,так все бывшие советские республики, надо было России стереть в порошок.
10.05.2018, 12:19
Гость: Время Ч.

Забудь как страшный сон! Вы АЭС свои еле содержите, что уж там говорить про атомное оружие? Прыгайте лучше, хоть радиации не будет.
10.05.2018, 11:19
Гость: Белая Русь

Вы хотели сказать, что есть научная база. А деньги откуда на разработку возьмете? Кредиты под такое ни ЕС ни США не даст. Бюджетников ужмете, есть куда? Если на АТО не в состоянии теплой одежды для солдат купить, то какое вам атомное оружие, клоуны.
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