Саудовская Аравия начнет ядерные испытания в случае отмены сделки с Ираном

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель Аль-Джубейр объявил, что его страна начнет разработку ядерного оружия в случае срыва сделки с Ираном, пишет "Интерфакс".

Аль-Джубейр подтвердил, что для защиты от иранского удара его страна готова создать собственную ядерную бомбу.

Заявление прозвучало после слов президента США Дональда Трампа договор по ядерному оружию с Ираном будет отменен. США будут готовы отказаться от дипломатического решения проблемы и применить силу, если сочтут нужным.

Саудовская Аравия отказывается принять ограничения против распространения ядерного оружия. Тем не менее, США поставляют туда ядерные реакторы.