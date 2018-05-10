Меркель призвала Европу перестать полагаться на США

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европе необходимо перестать полагаться на США.

"Соединенные Штаты более не могут просто защищать нас, Европе необходимо взять судьбу в свои руки, это наша задача на будущее", — сказала Меркель в связи с выходом США из сделки по Ирану.

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем Twitter также опубликовал сообщение о том, что Франция, Германия и Великобритания сожалеют о решении США выйти из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. — Прим. ред.), пишет РИА Новости.

Во вторник американский лидер Дональд Трамп заявил о выходе США из соглашения по Ирану, достигнутого шестеркой международных посредников. Также глава государства анонсировал восстановление всех санкций в отношении Тегерана, которые были приостановлены ранее.

Иран и международные посредники (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году подписали документ об урегулировании иранской ядерной проблемы.