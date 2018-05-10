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Меркель призвала Европу перестать полагаться на США

20:28 10.05.2018
Ангела Меркель. Фото с сайта thelocal.de
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европе необходимо перестать полагаться на США. 

"Соединенные Штаты более не могут просто защищать нас, Европе необходимо взять судьбу в свои руки, это наша задача на будущее", — сказала Меркель в связи с выходом США из сделки по Ирану.

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем Twitter также опубликовал сообщение о том, что Франция, Германия и Великобритания сожалеют о решении США выйти из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. — Прим. ред.), пишет РИА Новости.

Во вторник американский лидер Дональд Трамп заявил о выходе США из соглашения по Ирану, достигнутого шестеркой международных посредников. Также глава государства анонсировал восстановление всех санкций в отношении Тегерана, которые были приостановлены ранее.

Иран и международные посредники (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году подписали документ об урегулировании иранской ядерной проблемы.

Темы: Европа, США, Мировая экспансия США, Ядерная программа Ирана
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Комментарии читателей
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10.05.2018, 23:02
Гость: Сергей

Полковник Трамп - специалист по банкротствам. Его цель - мягко приыести Америку к банкротству. Пока что он со своим заданием справляется.
10.05.2018, 22:12
Гость: русский

Вообще-то о "едином европейском доме от Лиссабона до Владивостока" очень много говорил Горбачев (хотя это была идея Коля, как позже рассказал в телевизионном интервью сам Путин).
10.05.2018, 21:32
Гость: Русский

..дошло! Но без РФ у Меркель ничего не получится. ВВП был прав- предлагая Европу от Лиссабона до Владивостока.
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