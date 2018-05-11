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Посол Ирака заявил об окончательной победе над ИГ в стране

15:21 11.05.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Победа над террористической группировкой "Исламское государство" (террористическая организация, запрещена в России) в 2017 году была окончательной, однако в стране есть остатки группировки, в ликвидации которых помогает местное население, заявил РИА Новости посол Ирака в РФ Хайдар Мансур Хади.

"Есть некоторые люди, лояльные ИГ, но их очень мало. Военные и разведка предпринимают усилия (по их выявлению — ред.), Граждане Ирака сотрудничают с органами безопасности, обмениваются данными с целью быстрой ликвидации имеющихся остатков ИГ на территории Ирака", — заявил посол на полях саммита "Россия-Исламский мир" (KazanSummit).

В конце минувшего года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ в Ираке, в отдельных районах продолжается ликвидация разрозненных малочисленных групп боевиков.

Темы: Ирак, Исламистские экстремисты и террористы
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Комментарии читателей
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11.05.2018, 21:58
Гость: Конец ИГИЛ

Ну, ДА! Как говорится, "мы пахали"! )))
Иракские дипломаты забыли, что именно Ирак был изначально главным поставщиком бойцов ИГИЛ на Ближнем Востоке!
Бывшие офицеры разбитой иракской армии составили костяк ИГИЛ и других бандитских формирований, которые при поддержке США и Израиля громили светские режимы арабских государств и уничтожали тысячи мирных жителей! Захватывали богатейшие месторождения нефти, принадлежавшие другим государствам, и предоставляли их в пользование американским кураторам!
Россия, как никакая другая страна в мире, внесла решающий и основной вклад в разгром ИГИЛ.
Сирия должна быть благодарна России за освобождение и сохранение своего государства!
Только Россия (в отличие от стран США и коалиции) пытается ликвидировать тот ХАОС, который устроили на Ближнем Востоке американцы.
Только Россия может проводить мирные переговоры со всеми участниками ближневосточного конфликта, организованного американскими вояками и политиками!
Без России вам, арабам, ХАНА! Вот так-то!
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