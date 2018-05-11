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Украинцы попытались ограбить полицейского в Риме

17:59 11.05.2018
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Двое граждан Украины арестованы за нападение и попытку ограбления римского полицейского после ДТП с их участием.

В четверг вечером полицейский, находившийся уже не на службе, ехал в районе Пренестина, когда в него врезалась машина, в которой находились два человека, сообщает РИА Новости.

Ее водитель вышел из автомобиля, чтобы убедиться в причиненном ущербе, но затем сел обратно и попытался скрыться с места ДТП. Когда полицейский подошел к их машине, показал удостоверение и представился, другой мужчина попытался вырвать из его рук портмоне с документами и отнять его, после чего между участниками инцидента произошла потасовка.

Пытаясь задержать злоумышленников, правоохранитель получил удар кулаком по лицу. Нарушителей порядка задержал патруль, который находился неподалеку.

Арестованными оказались два гражданина Украины 33 и 40 лет. Им предъявили обвинения в попытке ограбления и сопротивлении полиции.

Темы: Италия, Рим
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Комментарии читателей
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11.05.2018, 23:31
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Таки, пожинаютЬ плоды безвиза для государства со скачущим устройством Основного закона. То ли ещё будет, ибо "ще нэ вмерла".
11.05.2018, 21:58
Гость: Луиджи

Це ничого, в итальянской тюрьме хорошо кормят. Каждый день -- спагетти с тефтельками и томатным соусом...
11.05.2018, 21:08
Гость: gvozd

укры они везде укры..
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