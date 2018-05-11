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Трамп рассчитывает добиться «большого успеха» на встрече с Ким Чен Ыном

07:50 11.05.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает добиться "большого успеха" на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре, пишет РИА Новости.

"Двенадцатого июня в Сингапуре я встречусь с Ким Чен Ыном, чтобы добиться мира и безопасности для всего мира. Отношения хорошие. Фейковые СМИ говорили, что "он (Трамп — ред.) приведет нас к ядерной войне". И вы знаете, что приводит вас к ядерным войнам и другим войнам? Слабость!" — сказал он, выступая перед своими сторонниками в Индиане.

Трамп выразил надежду, что произойдет "что-то хорошее" в ходе встречи с лидером КНДР.

"И они (КНДР — ред.) понимают, что это хорошо для них. Я думаю, что мы добьемся большого успеха", — отметил Трамп.

Темы: Дональд Трамп, Северная Корея, США, Конфликт на Корейском полуострове
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Комментарии читателей
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11.05.2018, 12:45
Гость: Оллес

Почему пиндосы разговаривают в манере 3-летних даунов ???
не покидает ощущение дебилизма даже в высшем руководстве...
11.05.2018, 12:35
Гость: Великий УКР

Думаю,что Ким Чен Ыну не стоит доверять пиндосам.Нет смысла и в самой встрече
11.05.2018, 12:29
Гость: Евсей

Прямо и не знаю то ли рыдать, то ли смеяться. Однако вполне допускаю, Ким Чен Ын может этого миротворца послать по назначению прямо в Сингапуре. Верить США то нельзя. Единственное во что можно верить в отношении США наверняка, так это, что США развалились и только тогда, когда это произойдет.
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