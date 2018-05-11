Трамп рассчитывает добиться «большого успеха» на встрече с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает добиться "большого успеха" на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре, пишет РИА Новости.

"Двенадцатого июня в Сингапуре я встречусь с Ким Чен Ыном, чтобы добиться мира и безопасности для всего мира. Отношения хорошие. Фейковые СМИ говорили, что "он (Трамп — ред.) приведет нас к ядерной войне". И вы знаете, что приводит вас к ядерным войнам и другим войнам? Слабость!" — сказал он, выступая перед своими сторонниками в Индиане.

Трамп выразил надежду, что произойдет "что-то хорошее" в ходе встречи с лидером КНДР.

"И они (КНДР — ред.) понимают, что это хорошо для них. Я думаю, что мы добьемся большого успеха", — отметил Трамп.