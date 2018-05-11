Власти Литвы хотят запретить продажу «детского шампанского»

В парламенте Литвы предложено законодательно запретить торговлю детскими товарами и продуктами, которые похожи на алкоголь.

Как пишет РИА Новости, под запрет в первую очередь попадет так называемое «детское шампанское», представляющее собой газированный лимонад, разлитый в тару, напоминающую бутылки шампанского.

По словам председателя парламентского комитета по вопросам здоровья Аста Кубилене, употребление детского шампанского формирует привычку ребенка к употреблению алкоголя. Ребенок начинает думать, что праздник не возможен без алкоголя, тем самым складывается позитивное отношение к употреблению спиртных напитков, и, повзрослев, они с большей долей вероятности захотят попробовать настоящий алкоголь.

Парламентарии добавили, что дети, в силу специфики психики, не могут защититься от постоянного воздействия рекламы. Так, они уже с 4-6 лет начинают просить подарить им то, что видят в рекламе.

В Литве уже несколько лет действует запрет на продажу детских товаров, продуктов питания и других товаров, дизайн которых напоминает табачную продукцию.

Литва считается одной из самых пьющих стран Европы. По информации ВОЗ в 2016 году на каждого жителя приходилось в среднем по 16 литров алкоголя. Власти пытаются бороться с алкоголизмом населения, вводя различные ограничения, но пока данные меры не принесли видимых результатов.