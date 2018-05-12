ВВС США заявили о перехвате российских бомбардировщиков у берегов Аляски

Американские истребители перехватили два российских стратегических бомбардировщика в Арктике, заявил представитель Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) Скотт Миллер, сообщает The Washington Free Beacon. Российские самолеты следовали по маршруту близ берегов Аляски.

Как рассказал Миллер, два российских Ту-95 вошли в 200-мильную (320 км) зону ответственности NORAD над Беринговым морем. После этого на их перехват были отправлены два истребителя F-22. «Два истребителя F-22 NORAD в районе Аляски перехватили и визуально идентифицировали два российских самолета дальнего бомбардировщика Ту-95, летевших в зоне идентификации ПВО близ западного побережья Аляски, к северу от Алеутских островов», — рассказал представитель американского командования.

Миллер отметил, что бомбардировщики не пересекли воздушные границы США и Канады. Представитель NORAD подтвердил, что полет российских самолетов проходил над международными водами и не нарушал международных соглашений, пишет РБК.

Ранее о плановом полете стратегических бомбардировщиков в Арктике сообщило российское Минобороны. Согласно сообщению ведомства, в район Берингового и Охотского морей были направлены бомбардировщики Ту-95МС, которые сопровождались противолодочными самолетами Ту-142 ВМФ. Эскортирование самолетов дальней авиации обеспечивали истребители МиГ-31 и Су-35. Во время полета ракетоносцы Ту-95МС отработали дозаправку в воздухе.