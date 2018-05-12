]]> ]]>
Главная В мире Новости

ВВС США заявили о перехвате российских бомбардировщиков у берегов Аляски

11:04 12.05.2018
Бомбардировщик Ту-95. Фото с сайта mil.ru
Материалы по теме:

Американские истребители перехватили два российских стратегических бомбардировщика в Арктике, заявил представитель Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) Скотт Миллер, сообщает The Washington Free Beacon. Российские самолеты следовали по маршруту близ берегов Аляски.

Как рассказал Миллер, два российских Ту-95 вошли в 200-мильную (320 км) зону ответственности NORAD над Беринговым морем. После этого на их перехват были отправлены два истребителя F-22. «Два истребителя F-22 NORAD в районе Аляски перехватили и визуально идентифицировали два российских самолета дальнего бомбардировщика Ту-95, летевших в зоне идентификации ПВО близ западного побережья Аляски, к северу от Алеутских островов», — рассказал представитель американского командования.

Миллер отметил, что бомбардировщики не пересекли воздушные границы США и Канады. Представитель NORAD подтвердил, что полет российских самолетов проходил над международными водами и не нарушал международных соглашений, пишет РБК.

Ранее о плановом полете стратегических бомбардировщиков в Арктике сообщило российское Минобороны. Согласно сообщению ведомства, в район Берингового и Охотского морей были направлены бомбардировщики Ту-95МС, которые сопровождались противолодочными самолетами Ту-142 ВМФ. Эскортирование самолетов дальней авиации обеспечивали истребители МиГ-31 и Су-35. Во время полета ракетоносцы Ту-95МС отработали дозаправку в воздухе.

Темы: Россия, США, Армии иностранных государств, Армия и обороноспособность России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
12.05.2018, 17:22
Гость: Врешь, троцкист!

Еще Великий Генералисимус Всех Времен и Народов Товарищ Сталин делал так! и его сын Василий!
12.05.2018, 15:59
Гость: Аляска же наша!

Как они смеют!
12.05.2018, 14:57
Гость: на войну

уже многие напросились
Все комментарии (11)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.