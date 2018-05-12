Латвия заявила о российских военных кораблях вблизи границы республики

Три российских военных корабля были замечены вблизи границы Латвии. С таким утверждением в субботу выступили Национальные вооруженные силы (НВС) республики.

"В латвийской исключительной экономической зоне в 12 морских милях от территориальных вод Военно-морские силы 11 мая идентифицировали буксир "СБ-121" и корабль поддержки "СС-750" класса "Каштан" Вооруженных сил России, а в 6,5 морских милях от территориальных вод идентифицировали десантный корабль класса "Ропуха" ВС РФ", - цитирует сообщении НВС ТАСС.

По версии минобороны Латвии, российские военные самолеты и корабли в 2016 году приближались к границам Латвии 209 раз, в 2015 году - более 270 раз, а в 2014 году - свыше 250 раз. Данные за прошлый год оборонное ведомство не обнародовало.

Российские власти со своей стороны ранее неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.