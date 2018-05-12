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Порошенко подписал закон о выплатах иностранцам за службу в ВСУ

13:56 12.05.2018
Фото с сайта president.gov.ua
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Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон, совершенствующий вопрос выплат иностранцам, которые проходят военную службу в вооружённых силах страны. 

«Целью закона является повышение уровня социальной защиты иностранцев или лиц без гражданства, которые проходят военную службу в ВСУ», — говорится в сообщении пресс-службы украинского лидера.

Как отмечается, документом совершенствуется действующее законодательство и устанавливается на одинаковом уровне размер единовременного денежного пособия в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности для всех военнослужащих ВСУ, в том числе иностранцев или лиц без гражданства, пишет RT.

Верховная рада приняла данный закон 19 апреля.

В 2015 году Пётр Порошенко разрешил иностранцам служить в украинских вооружённых силах по контракту. 

Темы: Украина, Армии иностранных государств, Петр Порошенко
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12.05.2018, 17:27
Гость: Олесия

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