В Иерусалиме усилены меры безопасности в преддверии открытия посольства США

Тысячи солдат армии обороны Израиля направлены на границу с сектором Газа и на территории Западного берега реки Иордан, а также в Иерусалим для усиления мер безопасности в рамках подготовки к открытию в понедельник нового посольства США.

Южное командование армии готовится сдерживать десятки тысяч палестинцев, которые, как ожидается, постараются прорваться через границу сектора Газа на территорию Израиля. Армия обороны Израиля ожидает, что среди безоружных демонстрантов будут вооруженные члены палестинского движения ХАМАС, которые могут открыть огонь, либо устроить взрывы, пишет "Интерфакс".

Израильские военные допускают, что палестинцы смогут прорваться через границу, но полагают, что им удастся удержать протестующих в одном-двух километрах и не допустить их проникновение в населенные пункты Израиля.

Также меры безопасности усилены из-за отмечаемого в Израиле 13 мая Дня Иерусалима. Торжества проводятся в честь воссоединения Иерусалима после Шестидневной войны.

Кроме того, 14 мая в Иерусалиме будет отмечаться 70-летие еврейского государства, к которому приурочено и открытие перенесенного из Тель-Авива посольства США. В Иерусалиме будут размещены дополнительные отряды полиции, движение автотранспорта возле здания посольства в понедельник будет перекрыто.