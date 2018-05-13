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Напавшего с ножом на прохожих в Париже назвали выходцем из Чечни

11:40 13.05.2018
Стоп-кадр из видео
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Мужчина, который в субботу, 12 мая, напал с ножом на прохожих в Париже, оказался двадцатилетним выходцем из Чечни, сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на источники в полиции. В результате нападения один человек погиб, четверо получили ранения.

Личность преступника удалось установить с помощью отпечатков пальцев, поскольку у него не было при себе никаких документов, уточнили собеседники радиостанции. Однако его фамилия и имя в материале не называются.

Эту информацию подтверждает со ссылкой на источники агентство Reuters. Отец и мать нападавшего задержаны для допроса французской полицией, уточняет агентство.

Нападавший не попадал ранее в поле зрения спецслужб Франции, пишет РБК.

Ранее ответственность за нападение в Париже взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ). В сообщении террористов говорилось, что нападавший был «солдатом ИГ».

Нападение на прохожих во II округе Парижа недалеко от здания Гранд-Опера было совершено в субботу, 12 мая, в 20:47 (21:47 мск). По рассказам очевидцев, злоумышленник нападал на прохожих с криками «Аллах Акбар».

Прибывшая через девять минут на место происшествия полиция застрелила нападавшего.

Темы: Франция, Происшествия в мире
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Комментарии читателей
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13.05.2018, 14:01
Гость: Не удивлён

Ну вот западу и аукнулась поддержка "повстанцев" в чеченской войне, в терактах на Дубровке и в захвате школы в Беслане. Еще осталось Закаеву патронирующую его актрису прирезать в Англии, и картина маслом.
13.05.2018, 13:08
Гость: ВДВ

Почему "выходец" ?

Он что пешком туда из Чечни шёл ?

Опознали по отпечаткам пальцев, значит был уже под наблюдением, и что ждали, когда лягушатников резать начнёт?
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