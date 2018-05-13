Кадыров упрекнул Францию в плохом воспитании устроившего резню чеченца

Власти Франции ответственны за формирование взглядов 20-летнего Хасана Азимова, который напал с ножом на прохожих в центре Парижа, считает глава Чечни Рамзан Кадыров.

Глава республики подтвердил информацию прессы о том, что преступник был родом из России и имел чеченское происхождение. В то же время Кадыров, а также некоторые российские СМИ представляют его как Хасана Азимова, тогда как французские источники называют его по имени Хамзат Азимов (Khamzat Azimov).

«Хасан Азимов действительно по достижении 14-летнего возраста получил паспорт гражданина России. Однако данный паспорт в настоящее время недействителен, так как в 20 лет не получил новый. В связи с этим считаю необходимым заявить, что вся ответственность за то, что Хасан Азимов встал на путь преступности, полностью ложится на власти Франции. В Чечне он только родился, а взросление, формирование его личности, его взглядов и убеждений происходило во французском обществе», — цитирует Кадырова Lenta.ru.

Глава Чечни подчеркнул, что на Западе родителей лишают права заниматься воспитанием детей, к примеру делать им замечания. «В таком случае власти всю ответственность за будущее детей берут на себя, поэтому и должны нести эту ответственность», — добавил он.

«Убежден, если бы он провел детство и юношеские годы в Чечне, судьба Хасана сложилась бы иначе!» — заключил политик.

Азимову, по данным телеканала France 2, в 2010 году было предоставлено французское гражданство, а родился он в 1997-м в Чечне.

Нападение на прохожих в Париже было совершено вечером 12 мая. В результате атаки один человек погиб, еще несколько получили ранения. Злоумышленник был убит. Ответственность за инцидент взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».