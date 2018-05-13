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Военная полиция России начала патрулировать южные кварталы Дамаска

15:59 13.05.2018
Дамаск. Фото с сайта Pixabay.com
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Подразделения военной полиции России приступили к патрулированию южных кварталов сирийской столицы, освобожденных от боевиков незаконных вооруженных формирований. 

Военные полицейские обеспечивают правопорядок в районах Бейт-Сахм, Сиди-Микдад, Баббила и Ялда. На всех основных улицах действуют пешие и моторизированные патрули, выставлены наблюдательные посты, передает ТАСС.

Подразделения военной полиции несут круглосуточное дежурство. С населением налажен обмен информацией.

В соответствии с договоренностями российского Центра по примирению враждующих сторон за восемь дней мая из южных кварталов Дамаска было выведено более 3,2 тыс. боевиков и свыше 5 тыс. членов их семей. Под контролем террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) остается небольшая часть упомянутой территории. Сирийские вооруженные силы ведут спецоперацию по уничтожению экстремистов.
 


 

Темы: Россия, Сирия
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Комментарии читателей
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13.05.2018, 22:43
Гость: demos

Итак, что в этой новости правда?
Во-первых, шойга заявил,что под контролем Асада территория в три раза превышающая площадь Сирии, а тут часть кварталов столицы освободили от...ИГИЛа, который уже 4 раза полностью разгромлен (см.люещания вофчега т.3 и 4).
Во вторых, мы уже вывели свои войска и никогда не планировали использовать в Сирии наземные операции (см. там же)
Уже смешно,чтобы комментить дальше.
13.05.2018, 18:28
Гость: gvozd

то что из арабов никудышные солдаты (но отменные партизаны и бандиты), мы уже знали и ранее.
однако что они даже с полицейской работой не справляются, это номер.
рф фактически работает в роли миротворческих сил в сирии, разделяя воюющие стороны - ценой жизни своих солдат.
а политики как всегда это все продувают в игре в поддавки.
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