Военная полиция России начала патрулировать южные кварталы Дамаска

Подразделения военной полиции России приступили к патрулированию южных кварталов сирийской столицы, освобожденных от боевиков незаконных вооруженных формирований.

Военные полицейские обеспечивают правопорядок в районах Бейт-Сахм, Сиди-Микдад, Баббила и Ялда. На всех основных улицах действуют пешие и моторизированные патрули, выставлены наблюдательные посты, передает ТАСС.

Подразделения военной полиции несут круглосуточное дежурство. С населением налажен обмен информацией.

В соответствии с договоренностями российского Центра по примирению враждующих сторон за восемь дней мая из южных кварталов Дамаска было выведено более 3,2 тыс. боевиков и свыше 5 тыс. членов их семей. Под контролем террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) остается небольшая часть упомянутой территории. Сирийские вооруженные силы ведут спецоперацию по уничтожению экстремистов.





