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Усманов занял восьмое место в списке богатейших людей Великобритании

07:45 14.05.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Российский бизнесмен Алишер Усманов занял восьмое место в списке богатейших людей Великобритании. Ежегодный рейтинг опубликовало издание The Sunday Times.

Состояние Усманова оценивается в 10,56 миллиарда фунтов стерлингов (14,3 миллиарда долларов), за год оно уменьшилось на 1,23 миллиарда фунтов.

Самым богатым человеком Великобритании газета назвала главу нефтехимической компании Ineos Джима Ратклиффа с состоянием в размере 21,05 миллиарда фунтов. Второе место заняли братья Шри и Гони Хиндуджа (20,64 миллиарда), третье — выходец из СССР Леонид Блаватник (15,26 миллиарда).

Роман Абрамович оказался в рейтинге на 13 месте, его состояние, за год увеличившееся на 1,2 миллиарда фунтов, оценивается в 9,33 миллиарда.

В ежегодный рейтинг The Sunday Times входят 1000 наиболее богатых жителей Великобритании.

За прошедший год совокупное состояние богатейших жителей Великобритании увеличилось на 10 процентов. У 145 из них активы превышают миллиард фунтов.

В прошлогоднем рейтинге Усманов занимал пятое место, Абрамович — тринадцатое. Самыми богатыми людьми Великобритании газета тогда называла братьев Хиндуджа. 

Темы: Великобритания, Бизнес и предпринимательство в России, Рейтинги
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Комментарии читателей
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14.05.2018, 14:56
Гость: PS

"Матушка- спасительница" наша...
"Богородица художественной гимнастики"...
14.05.2018, 14:50
Гость: Контрразведчику

... кто бы сомневался...потому и вместе, потому (как абсолютно незаменимые в труде и спорте) и все осыпаны наградами...
14.05.2018, 14:48
Гость: М.б. это и есть обещанный "прорыв"?

За Родину!
За Усманова!
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