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В результате беспорядков в секторе Газа погибли 25 палестинцев

15:54 14.05.2018
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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По данным министерства здравоохранения Газы, при обстреле израильскими военными погибли 25 палестинцев и более 900 получили ранения. В протестах принимают участие более 40 тысяч человек.

Как сообщает Haaretz, 14 мая около 15 тысяч жителей сектора Газа вышли на марш протеста и направились к границе с Израилем, где вступили в столкновения с израильскими военными.

Акция приурочена к открытию в Иерусалиме американского посольства, а также 70-летию образования Израиля и последовавшим за ним «Днем Накба» — изгнанием палестинцев со своих земель.

По сведениям минздрава Газы, израильские службы безопасности обстреливали палестинских протестующих резиновыми пулями, а также применили против них слезоточивый газ. Один из погибших является 12-летним ребенком, заявляет палестинская сторона.

Армия обороны Израиля также противостоит участникам марша протеста на Западном берегу Иордана.

Палестинские протесты начались 30 марта, в «День земли», и обострялись каждую пятницу. За это время на границе с Израилем были убиты десятки палестинцев и тысячи получили ранения.

Как ожидается, марш 15 мая в честь «Дня Накба» должен стать кульминацией протестных акций. Армия обороны Израиля заблаговременно подготовилась к этой акции, стянув на границу дополнительные силы.

Темы: Палестино-израильский конфликт
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Комментарии читателей
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15.05.2018, 00:23
Гость: 1623

Многие спрашивают - зачем палестинские арабы подвергают своих детей смертельной опасности, .таща их в зому активного конфликта.
.
Ответ прост - им дети не нужны для будущего, им дети нужны как оружие.
15.05.2018, 00:03
Гость: 1603

Начинает ли Израиль первым или нет - вопрос спорный, но по морде Израиль бьет очень сильно и очень больно.
, .
Умные это запомнили и больше не суются, а дураки продолжают отказываться от науки.
14.05.2018, 22:27
Гость: ///.Сорину.

Мистер Сорин,не исчезайте,я Вас конспектирую .
Уже третью тетрадь завел.
Заранее благодарю.
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