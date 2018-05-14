США впервые не будут участвовать в переговорах по Сирии

Делегация США не будет принимать участие в девятом раунде переговоров по Сирии в Астане, пишет "Интерфакс" со ссылкой на свой информированный источник в Астане.

"Их не будет", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос об участии США в "Астана-9".

"Делегация США воздержалась от участия в нынешнем раунде переговоров по Сирии в Астане", - сообщил руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков журналистам в понедельник.

Девятый раунд межсирийских переговоров пройдет в столице Казахстана Астане 14-15 мая.

Ранее пресс-служба МИД Казахстана сообщала, что все участники Астанинского процесса по Сирии подтвердили свое участие в переговорах. В них примут участие делегации государств-гарантов - России, Турции и Ирана, а также правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции.

В качестве наблюдателей, по данным МИД Казахстана, во встрече примут участие делегация ООН под руководством спецпосланника генсекретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и делегация Иордании.