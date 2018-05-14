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США впервые не будут участвовать в переговорах по Сирии

08:15 14.05.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Сирийский кризис

Делегация США не будет принимать участие в девятом раунде переговоров по Сирии в Астане, пишет "Интерфакс" со ссылкой на свой информированный источник в Астане.

"Их не будет", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос об участии США в "Астана-9".

"Делегация США воздержалась от участия в нынешнем раунде переговоров по Сирии в Астане", - сообщил руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков журналистам в понедельник.

Девятый раунд межсирийских переговоров пройдет в столице Казахстана Астане 14-15 мая.

Ранее пресс-служба МИД Казахстана сообщала, что все участники Астанинского процесса по Сирии подтвердили свое участие в переговорах. В них примут участие делегации государств-гарантов - России, Турции и Ирана, а также правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции.

В качестве наблюдателей, по данным МИД Казахстана, во встрече примут участие делегация ООН под руководством спецпосланника генсекретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и делегация Иордании.

Темы: Россия, Астана, Иран, Казахстан, Сирия, США, Турция, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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14.05.2018, 14:07
Гость: Про

Ну хоть Штаты прекратят словесный понос переговоров, от которых никакого толку. Путину, любителю повыпендриваться на всяких саммитах и форумах, тоже пора прекратить всякие лживые переговоры, договоры, а больше действовать в духе Штатов и Израиля - меньше слов, больше дел! И чем подлее, тем лучше!
14.05.2018, 11:53
Гость: АГД

пиндосы спонсоры игил
14.05.2018, 09:49
Гость: гнус

"США не будут участвовать...",оне будут,как и ранее ,участвовать в "химатаках"и последующих ударах.Да и Астана ,после удара по Сирии не особо против этого.Грязь и лицемерие всегда присуща "мировой политике".Пустое.
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