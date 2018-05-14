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Глава британской контрразведки решил предупредить Россию об изоляции‍

07:01 14.05.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Руководитель службы контрразведки Великобритании MI5 Эндрю Паркер в понедельник во время речи перед европейскими коллегами в Берлине намерен пригрозить России изоляцией, пишет РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

В своей речи Паркер называет отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля "преднамеренным и целенаправленным актом", совершенным Кремлем. Эти действия, говорится в выступлении, грозят России тем, что она станет "еще более изолированным изгоем" в мировом сообществе.

Паркер намерен обвинить российские власти в "грубом нарушении" международного права. Кроме того, глава британской контрразведки назовет "беспрецедентным" уровень "российской дезинформации", связанной с "делом Скрипаля".

В британском Солсбери в начале марта отравили осужденного за шпионаж в пользу Британии экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Официальный Лондон утверждает, что к инциденту причастна Россия, Москва подобные обвинения отвергает.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, вейцарский исследовательский центр, который анализировал пробы ОЗХО с места инцидента, пришел к выводу, что при отравлении Скрипалей было использовано вещество BZ. Оно стояло на вооружении США и Британии и не производилось в России и СССР.

Темы: Дело Сергея Скрипаля, Россия, Великобритания
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Комментарии читателей
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14.05.2018, 13:12
Гость: Оллес

не журись,бендерко,скоро и до вас доберемся.Не век вам гулять.
будем адольфовцев и бендеру судить и наказывать.Так что побереги красноречие для последнего слова :))
14.05.2018, 13:10
Гость: Реалистъ

Когда-то хорошие перьевые ручки были Паркер.
А этот кто таков ,пшелна,изолятор нашелси.
5 минут - и твоего агрессивного не по чину островка не будет как Атлантиды :))Фьють - и нету.ГДЕ он ??
14.05.2018, 12:08
Гость: Vlad

А я-то всё никак не мог вычислить, кто же всё-таки траванул Скрипалей, Ми-5 или Ми-6? Было только понятно, что не ЦРУ или ГРУ - почерк не тот.
Ну теперь всё понятно. На воре и шапка горит. Оказалось, "пятёрочка" - внутриполитический сыск. Стало быть что-то в Британии старший Скрипаль накосячил, скорее всего с чешской разведкой намутил - вот теперь и следы заметают, и на Россию удобно стрелки перевести.
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