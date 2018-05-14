Глава британской контрразведки решил предупредить Россию об изоляции‍

Руководитель службы контрразведки Великобритании MI5 Эндрю Паркер в понедельник во время речи перед европейскими коллегами в Берлине намерен пригрозить России изоляцией, пишет РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

В своей речи Паркер называет отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля "преднамеренным и целенаправленным актом", совершенным Кремлем. Эти действия, говорится в выступлении, грозят России тем, что она станет "еще более изолированным изгоем" в мировом сообществе.

Паркер намерен обвинить российские власти в "грубом нарушении" международного права. Кроме того, глава британской контрразведки назовет "беспрецедентным" уровень "российской дезинформации", связанной с "делом Скрипаля".

В британском Солсбери в начале марта отравили осужденного за шпионаж в пользу Британии экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Официальный Лондон утверждает, что к инциденту причастна Россия, Москва подобные обвинения отвергает.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, вейцарский исследовательский центр, который анализировал пробы ОЗХО с места инцидента, пришел к выводу, что при отравлении Скрипалей было использовано вещество BZ. Оно стояло на вооружении США и Британии и не производилось в России и СССР.