Женщина впервые в истории станет главой церкви

В Канаде женщина впервые станет главой Англиканской церкви, пишет CBC News.

Как пишет издание, Мелисса Скелтон станет архиепископом и митрополитом церкви в провинции Британская Колумбия и в территории Юкон. Также она продолжит быть епископом города Нью-Уэстминстер.

«Я благодарна Богу за такую возможность», - прокомментировала Скелтон.

Мелисса Скелтон выросла в СШАв семье адвокатов. До своего прихода в церковь она работала управляющим торговой маркой в компаниях Proctor & Gamble и Tom's of Maine.

Как пишет The Telegraph, впервые в сан викария в Англиканской церкви в Лондоне была возведена женщина в 1994 году. В 2012 году Генеральный Синод Англиканской церкви Великобритании вынес на обсуждение ряд спорных вопросов о женщинах-епископах. В частности обсуждалось то, как они будут рукополагаться и что будет предложено тем прихожанам, которые выступают против такого решения.