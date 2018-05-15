]]> ]]>
Главная В мире Новости

Глава МИД Франции отказался от «поучений диктатора» Кадырова

11:08 15.05.2018
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
Материалы по теме:

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан подверг резкой критике заявление Рамзана Кадырова, который ранее возложил на Париж вину за теракт, совершенный во французской столице выходцем из Чечни.

Французский чиновник назвал недопустимой позицию главы Чечни, которого он охарактеризовал как диктатора, сообщает Le Point.

Вечером 12 мая в центре Парижа 21-летний выходец из Чечни Хасан Азимов напал с ножом на прохожих, убив одного человека и ранив еще четверых. Нападавший, предположительно, причислявший себя к сторонникам «Исламского государства, был застрелен полицией.

Хасан Азимов вместе с семьей эмигрировал во Францию в начале 2000-х. В 2010 году он получил французское гражданство. Как выяснилось, ранее Азимов не привлекался к уголовной ответственности, но находился в списке лиц, потенциально угрожающих национальной безопасности Франции.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя информацию о парижском теракте, возложил ответственность за формирование радикальных взглядов Азимова на власти Франции.

Темы: Париж, Франция, Борьба с терроризмом в мире
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.05.2018, 20:14
Гость: Лука Лукич

...иЗРАИЛЬ..ОБЕСПОКОЕН ПРАВДОЙ О СЕБЕ ЭТО ПРЕСТУПНО.
15.05.2018, 20:11
Гость: Лука Лукич

...халокост...это политика...или что...убить и забыть? где здесь фашизм..не уж то забить..фашизм...НЕ верю.
15.05.2018, 20:08
Гость: Лука Лукич

Халокост и неравнозначение 27 миллинно убитых граждан в СССР...это полит заключённые..в секторе Газа?
Все комментарии (18)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.