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США возложили ответственность за гибель палестинцев на ХАМАС

09:07 15.05.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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США заявили, что ответственность за гибель более 50 человек на границе сектора Газа в минувший понедельник, 14 мая, лежит полностью на движении ХАМАС.

Как пишет «Интерфакс», соответствующее заявление сделал заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах. Белый дом считает, что ХАМАС намеренно провоцирует Израиль на силовое решение проблемы. «Израиль имеет право защищать себя», - резюмировал Шах.

В свою очередь заместитель главы движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя назвал гибель палестинцев в понедельник «сионистским преступлением» и призвал к новой интифаде (палестинскому восстанию).

«Естественным ответом на убийство мирных демонстрантов станет арабская и мусульманская интифада», - заявил он.

США также заблокировали принятие заявление председателя Совета Безопасности ООН, осуждающее убийства палестинцев и призывающее к проведению независимого расследования. «Совет Безопасности выражает свое возмущение и огорчение в связи с убийством палестинских гражданских лиц, реализовывавших свое право на проведение мирных протестов», - говорилось, в частности, в заблокированном заявлении.

Постоянный наблюдатель Палестины при ООН выступает за то, чтобы Совет Безопасности осудил убийства. В свою очередь постпред Израиля призывает осудить ХАМАС. Экстренное заседание СБ ООН по ситуации в секторе Газа пройдет сегодня.

По последним данным, число жертв столкновений израильских военных с палестинцами возросло до 59 человек. 

Темы: Израиль, Сектор Газа, США, Акции протеста и демонстрации в мире, Палестино-израильский конфликт, Организация объединенных наций (ООН)
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Комментарии читателей
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15.05.2018, 16:58
Гость: интересуюся

Восточный Иерусалим и до 1967 года никогда не принадлежал палестинцам, ни единого дня. Он был захвачен Иорданией с момента принятия решения ООН об образовании Палестинского арабского государства и ни один палестинец по этому поводу и рта не мог открыть. Откуда теперь эти амбиции и претензии ?
15.05.2018, 16:52
Гость: Мнение из С.-Петербурга

Уважаемый Трезвый! Уверен, что время работает на Израиль. В свое время никто из арабских стран не признавал право Израиля на существование, однако сегодня ситуация изменилась коренным образом. Египет, Иордания , даже непримиримая прежде Саудовская Аравия довольно тесно сотрудничают с Израилем в части безопасности , более двадцати стран ( включая Индию, Азербайджан) покупают у Израиля разные виды вооружений. По продажам патентов и новых технологий на душу населения Израиль занимает первое место в мире. Разворачивается нефтегазовый комплекс в стране . Так что Израиль -страна новых возможностей. Недаром Россия тесно сотрудничает с Израилем в ряде отраслей , среди которых медицина , сельское хозяйство, некоторое оборудование в области авиастроения и др.
Ерушалаим - единая и неделимая столица Израиля. И мир на Ближнем Востоке во многом зависит от признания этого факта. Обратите внимание: пока только одно государство в мире -Турция, отозвали из Израиля и США своих послов, да и то-временно. Этого не сделали ни Египет , ни Иордания, осуждающие на словах Израиль, ни многочисленные арабские страны.
Конечно, вы правы, все страны должны работать на мир. Но это не значит поддаваться на откровенный шантаж. И это тоже должно быть понятно. Судя по мировой реакции, все все так и поняли.
15.05.2018, 16:33
Гость: Анна

Погибла , задохнувшись от газов восьмимесячная палестинская девочка. Удивляет попытка некоторых ангажированных комментаторов пытаться , хотя и безуспешно, переложить ответственность на Израиль. Подумайте, каким только исламским изувером должен быть отец этого ребенка, чтобы в пропагандистских целях потащить с собой в бой у границы такую восьмимесячую кроху ... Зачем, спрашивается ? Штурмовать границу ? Неужели такие жертвы по его изуверским соображениям угодны Аллаху?
Может ли кто-либо из критиков Израиля представить себе, что он бы поступил также ? Да не в жизнь. А ведь маленьких детей
в этой сваре у границы было ни один и не два. Понятно зачем.
Да, Израиль защитил своих граждан от звереющей толпы , в которой провокаторы сознательно открыли огонь по израильской стороне. А что сделали бы вы? Пропустили многотысячный отряд мародеров громить дома евреев , арабов, бедуинов и других народов на израильской территории?
Кто спровоцировал беспорядки, в то время, как израильские волонтеры раздавали жителям Газы листовки с предупреждением не поддаваться на призывы Хамаса? Многие палестинцы не поддались на провокацию Хамаса , жаль, что не все.
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