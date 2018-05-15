США возложили ответственность за гибель палестинцев на ХАМАС

США заявили, что ответственность за гибель более 50 человек на границе сектора Газа в минувший понедельник, 14 мая, лежит полностью на движении ХАМАС.

Как пишет «Интерфакс», соответствующее заявление сделал заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах. Белый дом считает, что ХАМАС намеренно провоцирует Израиль на силовое решение проблемы. «Израиль имеет право защищать себя», - резюмировал Шах.

В свою очередь заместитель главы движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя назвал гибель палестинцев в понедельник «сионистским преступлением» и призвал к новой интифаде (палестинскому восстанию).

«Естественным ответом на убийство мирных демонстрантов станет арабская и мусульманская интифада», - заявил он.

США также заблокировали принятие заявление председателя Совета Безопасности ООН, осуждающее убийства палестинцев и призывающее к проведению независимого расследования. «Совет Безопасности выражает свое возмущение и огорчение в связи с убийством палестинских гражданских лиц, реализовывавших свое право на проведение мирных протестов», - говорилось, в частности, в заблокированном заявлении.

Постоянный наблюдатель Палестины при ООН выступает за то, чтобы Совет Безопасности осудил убийства. В свою очередь постпред Израиля призывает осудить ХАМАС. Экстренное заседание СБ ООН по ситуации в секторе Газа пройдет сегодня.

По последним данным, число жертв столкновений израильских военных с палестинцами возросло до 59 человек.