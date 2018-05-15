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Турция предложила израильскому послу покинуть страну

16:56 15.05.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Власти Турции высказала послу Израиля пожелание покинуть страну, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя МИДа Турции.

Ранее сообщалось о вызове дипломата во внешнеполитическое ведомство, где его проинформировали об отзыве для консультаций посла Турции в Тель-Авиве.

Отношения Израиля и мусульманских стран ухудшились на фоне эскалации в секторе Газа. Причиной обострения конфликта стал перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Протесты совпали с кульминацией "Великого марша возвращения", который длится уже полтора месяца и унес жизни нескольких десятков людей. Также во вторник палестинцы отмечают 70-ю годовщину Накбы — начала исхода и скитаний беженцев после образования еврейского государства.

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Он объявил в Турции трехдневный траур и решил отозвать для консультации турецких послов в США и Израиле. Кроме того, турецкий лидер созвал внеочередной саммит Организации исламского сотрудничества в Стамбуле. Встреча запланирована на пятницу.

Израильские солдаты ведут огонь на поражение по участникам протестов против переноса посольства. По последним данным, в столкновениях погиб 61 палестинец, более 2,7 тысячи получили ранения. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас объявил в стране трехдневный траур.

Ситуацию в секторе Газа во вторник обсудит Совбез ООН.

Темы: Израиль, Турция, Палестино-израильский конфликт
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Комментарии читателей
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15.05.2018, 22:55
Гость: да-да

Это израильским воякам не жалко убивать чужих детей, причем находящихся внутри палестинского гетто.Они прекрасно знают что, прорваться те ,никуда не смогут ..многометровую стену со спец устройствами очень сложно преодолеть даже подготовленному бойцу с оборудованием .А, с голыми руками залезть даже на просто 6-7метровый гладкий стальной забор невозможно.Тем более когда , таких высоченных заборов, с непреодолимой рвущей в кровь колючкой несколько рядов.
15.05.2018, 22:09
Гость: Географ

При чём тут флаг Туниса?
15.05.2018, 19:57
Гость: Путник

Молодцы. Полной одобрение.
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