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На Украине начала работу патрульная полиция Крыма

08:27 15.05.2018
Фото со страницы украинского ведомства в Facebook
Фото со страницы украинского ведомства в Facebook
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

В Херсонской области начал работать отдел "патрульной полиции в Крыму и Севастополе", об этом сообщается на странице в Facebook главного управления национальной полиции Украины по Херсонской области.

Полицейские будут работать на блокпостах в Геническом, Каланчацком и Чаплынском районах, граничащих с Крымом. Кроме того, они возьмут под контроль основные трассы, соединяющие материк с полуостровом.

Официальная церемония запуска работы "крымской" патрульной полиции прошла на посту "Азов", расположенном на 500-м километре автодороги М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта.

Глава Нацполиции Украины Сергей Князев объявил набор в "патрульную полицию Республики Крым и Севастополя" в конце апреля. Всего планируется создать 60 офицерских должностей. По словам Князева, сотрудники МВД будут работать с жителями Крыма, которые выехали с территории полуострова.

Вице-премьер и министр внутренней политики, связи и информации Крыма Дмитрий Полонский, комментируя в интервью РИА Новости новую инициативу Киева, заявил, что она является профанацией и очередным этапом создания виртуальных ведомств. Он отметил, что в случае, если идея найдет воплощение, для изучения работы "подразделения" следует задействовать международные институты. Сейчас, однако, нет оснований беспокоиться о том, что работа "патрулей" как-то повлияет на жизнь крымчан, считает он.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт навсегда.

Темы: Крым, Украина, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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15.05.2018, 19:51
Гость: на Украине

начал работать отдел "патрульной полиции в Крыму и Севастополе",=
Готовый анекдот.
15.05.2018, 13:56
Гость: ну и "аргумент"!

Так, что, президент, расстреляв Дом Советов,
Имел хоть какое-то "право" на это,
А тем, что попрал Конституцию, он
Вполне "легитимно" нарушил Закон?
15.05.2018, 13:20
Гость: gvozd

когда Бог хочет наказать - отнимает ум.
целая страна Шизофреников..
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