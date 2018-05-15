СБУ задержали руководителя агентства «РИА Новости - Украина»

Служба безопасности Украины (СБУ) официально подтвердила задержание руководителя агентства "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря СБУ Елену Гитлянскую.

"Подтверждаю: обыски действительно проводятся в офисе агентства "РИА Новости - Украины", задержан его руководитель", - заявила она.

По ее словам, ведомство имеет "обоснованную доказательную базу" для своих действий. Гитлянская также пообещала "по завершению следственных действий" через несколько часов сообщить дополнительные подробности.

Ранее СБУ заявила, что проводит следственные действия в отношении "медиаструктур, подконтрольных РФ". Во вторник сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве, находящаяся внутри журналистка перестала выходить на связь.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала задержание сотрудниками Службы безопасности Украины корреспондента РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и обыски в офисе агентства. По ее словам, это стало местью Киева за Крымский мост.

"Ворвались в наш офис, сотрудники не выходят на связь, сайт не обновляется, телефоны заблокированы", — цитирует Симоньян РИА Новости, добавив, что пока неизвестна ситуация в украинской редакции агентства.

Она также подтвердила, что Вышинский и его адвокат находятся на допросе в СБУ.

На действия украинских силовиков отреагировал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам Россия примет "меры взаимности" в ответ на действия Службы безопасности Украины (СБУ) против РИА Новости Украина, но сначала нужна более детальная информация, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Меры взаимности, безусловно, будут приниматься, но чтобы говорить что-то конкретное, нужно сначала все-таки получить более детальную информацию. Пока мы лишь знаем, что предпринимаются силовые действия в отношении российских СМИ, меры по ограничению свободы наших журналистов, ибо они не выходят на связь, и этого достаточно для жесткого осуждения. В остальном будем действовать квалифицированно, но, безусловно, напористо и защищая максимально интересы российских средств массовой информации", — сказал Песков.