]]> ]]>
Главная В мире Новости

СБУ обвинила руководителя портала РИА Новости Украина в госизмене

18:07 15.05.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Спецслужбы подозревают руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в государственной измене, пишет российское агентство со ссылкой на представителя украинской прокуратуры Игоря Поночовного.

Данная статья предусматривает до 15 лет лишения свободы. Вопрос о задержании Вышинского решится после обысков, заявил замглавы СБУ Виктор Кононенко.
По его словам, журналиста подозревают в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

"Вышинский получил задание поехать в Крым для проведения подрывной деятельности. Именно он и подконтрольные ему журналисты оправдывали аннексию Крыма", — заявил Кононенко.

Он утверждает, что за это Вышинского наградили "закрытым указом Путина", а сам он ежемесячно получал из России по 53 тысячи евро.

"Мы работали по гражданину Украины. Но в ходе обысков был найден паспорт гражданина России, то есть это лицо имеет двойное гражданство. Кроме процессуальных действий, будет рассматриваться вопрос о лишении его украинского гражданства", — добавил замглавы СБУ.

По словам Кононенко, более двух десятков сотрудников РИА Новости Украина будут проходить по делу Вышинского в качестве свидетелей.

Сегодня сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве, в здании и дома у некоторых журналистов прошли обыски. Также силовики задержали главу портала Кирилла Вышинского. Кроме того, с утра на связь не выходит глава представительства РИА Новости на Украине Андрей Бородин.

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев призвал украинские власти немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ.

В российском МИД действия Киева назвали "произволом". Глава ведомства Сергей Лавров призвал США и европейские страны "наконец высказаться без каких-либо двойных стандартов". Он также заверил, что дипломаты потребуют доступ к российским гражданам.

В Кремле заявили, что ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.

Темы: Украина, Ведущие журналисты в российских и зарубежных СМИ, Проблемы цензуры и контроля над СМИ, СМИ в России, СМИ и журналистика
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.