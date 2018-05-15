СБУ обвинила руководителя портала РИА Новости Украина в госизмене

Спецслужбы подозревают руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в государственной измене, пишет российское агентство со ссылкой на представителя украинской прокуратуры Игоря Поночовного.

Данная статья предусматривает до 15 лет лишения свободы. Вопрос о задержании Вышинского решится после обысков, заявил замглавы СБУ Виктор Кононенко.

По его словам, журналиста подозревают в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

"Вышинский получил задание поехать в Крым для проведения подрывной деятельности. Именно он и подконтрольные ему журналисты оправдывали аннексию Крыма", — заявил Кононенко.

Он утверждает, что за это Вышинского наградили "закрытым указом Путина", а сам он ежемесячно получал из России по 53 тысячи евро.

"Мы работали по гражданину Украины. Но в ходе обысков был найден паспорт гражданина России, то есть это лицо имеет двойное гражданство. Кроме процессуальных действий, будет рассматриваться вопрос о лишении его украинского гражданства", — добавил замглавы СБУ.

По словам Кононенко, более двух десятков сотрудников РИА Новости Украина будут проходить по делу Вышинского в качестве свидетелей.

Сегодня сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве, в здании и дома у некоторых журналистов прошли обыски. Также силовики задержали главу портала Кирилла Вышинского. Кроме того, с утра на связь не выходит глава представительства РИА Новости на Украине Андрей Бородин.

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев призвал украинские власти немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ.

В российском МИД действия Киева назвали "произволом". Глава ведомства Сергей Лавров призвал США и европейские страны "наконец высказаться без каких-либо двойных стандартов". Он также заверил, что дипломаты потребуют доступ к российским гражданам.

В Кремле заявили, что ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.