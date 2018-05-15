«Политический БДСМ в ПАСЕ: российскую делегацию лишали права голоса, исключали из всех руководящих органов»

C 2014 года российскую делегацию лишали права голоса, исключали из всех руководящих органов Ассамблеи и в докладах нашу страну клеймили позором



Эмблема Совета Европы. Фото с сайта wikipedia.org

С 2009 г. ПАСЕ регулярно принимала резолюции, в которых Россия осуждалась за агрессию против Грузии, Молдавии, Украины, в обзорных докладах организации нашу страну клеймили позором за нарушения прав гомосексуалистов и за преследование Pussy Riot, а с 2014 г. российскую делегацию последовательно лишали права голоса и исключали из всех руководящих органов Ассамблеи.

Наиболее рьяные противники Москвы предлагали вообще заморозить членство России в ПАСЕ «в наказание» за присоединение Крыма, но в силу сугубо финансовых причин этого так и не было сделано.

Кирилл Бенедиктов

Россию пинали, шпыняли и учили жить, но членские взносы от нее принимали регулярно – тем более, что речь шла отнюдь не о копейках. Годовой взнос РФ в ПАСЕ составляет более 33 миллионов евро – это несколько больше 7% от общего бюджета Совета Европы, что непропорционально много. Дополнительную пикантность ситуации придавал тот факт, что из всех 47 государств, входящих в СЕ, только против России были введены ограничительные санкции (а в состав организации входит, например, такая «благополучная» страна, как Турция).

Все это слегка попахивало шизофренией: платить 33 миллиона евро за сомнительное удовольствие чувствовать себя мальчиком (или девочкой) для битья и упражнений в hate speech – какой-то очень масштабный, государственного уровня, БДСМ.

Наконец, летом 2017 г. спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Москва не станет перечислять ПАСЕ треть ежегодного взноса за 2017 г. – 11 миллионов евро. Это был первый раз, когда угрозы Москвы в адрес Совета Европы, звучавшие, как минимум, год, оказались реализованы на практике. ПАСЕ, лишившись значительного куска финансовой поддержки, отреагировала на изменение позиции России весьма болезненно.

Однако понятное желание руководства Совета Европы вернуть российскую дойную коровку в стойло ПАСЕ никак не может реализоваться из-за упертости – по-другому это назвать трудно – делегации одной стремящейся в ЕС страны. Особенно усердствовали в этом члены украинской делегации ПАСЕ и депутаты ВР от «Блока Петра Порошенко» Алексей Гончаренко и Елена Сотник.

В декабре 2017 г. они нажаловались председателю Политического комитета ПАСЕ Моргену Йенсену, что в слушаниях подкомитета по внешним связям принимает участие делегат от России Леонид Слуцкий, с марта 2014 г. находящийся под санкциями ЕС (в украинских источниках говорилось, что Гончаренко и Сотник «подняли вопрос о недопустимости общения с людьми, находящимися под санкциями, даже на уровне подкомитета»). В итоге Йенсен был вынужден попросить Слуцкого покинуть заседание.

На этом, впрочем, Гончаренко не угомонился. Уже в апреле 2018 г. беспокойный украинский нардеп заявил, что Леонид Слуцкий не может представлять Россию в ПАСЕ, поскольку: а) награжден орденом главы Чечни Рамзана Кадырова б) медалью «За возвращение Крыма» и в) обвиняется в харрасменте – сексуальным домогательствам к российским журналисткам.

Разумеется, мало кого в ПАСЕ интересует, приставал Слуцкий к российским журналисткам или нет. Гораздо важнее другое: именно Слуцкому в марте прошлого года удалось переломить тенденцию в отношении руководства ПАСЕ к России, организовав поездку в Сирию (в том числе, на базу Хмеймим) тогдашнего спикера Ассамблеи Педро Аграмунта. Хотя Аграмунт и подчеркивал, что прибыл в Сирию и встречался с Асадом как частное лицо – в крайнем случае, как испанский сенатор, но не представитель ПАСЕ – эта поездка оказалась для него роковой. Русофобы в организации устроили Аграмунту форменную травлю, обвинив в том, что он стал «полезным идиотом» Путина.

Несмотря на публичное покаяние спикера, признавшего «ошибкой» свою поездку в Сирию, его вынудили уйти в отставку под угрозой импичмента. (Специально для этого была принята резолюция, создающая в регламенте ПАСЕ механизм отстранения от должности ее руководителей – раньше такого в этой организации не было). Кроме того, Аграмунта исключили из рядов Европейской народной партии.

Сам спикер публично заявлял, что кампанию по его дискредитации начала и возглавила именно делегация Украины: «Очевидно, что эта кампания организована украинской делегацией в связи с их национальными интересами против России и социалистами, а также крайне левыми… Политически, украинские депутаты с их примитивными лозунгами, а также социалисты и крайне левые… увидели прекрасную возможность напасть на меня после моих инициатив по налаживанию диалога, ослабить меня и свести счеты».

Мудрый испанец точно обозначил ключевую причину, из-за которой русофобы в ПАСЕ подвергли травле сначала его, а затем и Слуцкого. Причина заключается в том, что потенциальный диалог между европейскими институтами и даже отдельными мейнстримными политиками, с одной стороны, и Россией, с другой является серьезной угрозой для политического курса Киева и опекающих его государств.

И вот тут пора перейти к самому любопытному.

В недавнем интервью украинскому сайту «Европейская правда» экс-президент ПАСЕ и действующий депутат Ассамблеи от Люксембурга Анн Брассер заявила, что Россия должна остаться членом Совета Европы – в том числе и для того, чтобы «помочь Украине».

«Ведь когда они не внутри СЕ, а снаружи, они же все равно остаются мощной силой, не так ли? – сказала Брассер украинскому журналисту, который пытался убедить ее в том, что РФ имеет целью подрыв Совета Европы изнутри. – Кроме того, нам нужны русские! В том числе, чтобы помочь вам, Украине. Россия участвовала в создании проблем для Украины, а следовательно, она должна быть и частью их решения!»

Напомню, что Брассер была спикером ПАСЕ как раз перед Аграмунтом, в 2014-2016 гг., когда и принимались основные решения по лишению России права голоса и возможности заседать в руководящих органах Ассамблеи. Давно уже замечено, что уйдя с той или иной высокой должности, политик начинает по-иному смотреть на многие проблемы. В случае с Брассер определяющим фактором, повлиявшим на изменение ее позиции, по-видимому, явилось прекращение финансирования Совета Европы со стороны России.

Вот что делает животворящее перекрытие финансового вентиля.

Однако сложно не заметить, что чем дальше, тем больше ситуация вокруг отношений «Россия – ПАСЕ» скатывается в какой-то дурной фарс.

От России требуют, чтобы она разморозила финансовую поддержку СЕ, при этом не скрывая, что деньги должны пойти, в том числе, и «на помощь Украине». Той самой Украине, которая изо всех сил препятствует любым усилиям по налаживанию диалога между Советом Европы и Россией.

В рамках традиционной для Москвы примиренческой политики им. кота Леопольда, Россия оставляет открытым окно для дальнейшего взаимодействия с ПАСЕ, но увязывает размораживание финансовой помощи с принятием поправок к регламенту Ассамблеи, которые больше не позволят применять санкции к делегациям. «Конечно, наши оппоненты выступают за то, чтобы Россия на площадке ПАСЕ в ближайшее время не появлялась. Но мы не собираемся идти у них на поводу. Мы заявили свою позицию и готовы к конструктивному сотрудничеству с ПАСЕ, которое мы не собираемся каким-либо образом прерывать», - заявил Леонид Слуцкий в интервью Daily Storm.

Вслед за этим ситуация предсказуемо зашла в тупик, потому что подкомитет Бюро по гармонизации органов Совета Европы в ПАСЕ, заседавший 26 апреля в Страсбурге, предложения России по реформе регламента ассамблеи и отказу от санкций к парламентским делегациям не поддержал. Расклад сил в подкомитете не дает надежд и на то, что эти предложения будут приняты на следующем заседании 1 июня в Загребе.

Зато накануне (24 апреля) ПАСЕ проголосовала за принятие украинских поправок в доклад «О чрезвычайном положении и отступлении от конвенции о правах человека». В результате в докладе говорится, что ДНР и ЛНР «находятся под фактическим контролем» Российской Федерации, а это, по мнению украинских депутатов, равнозначно признанию оккупации и «еще на шаг приближает российское руководство к Гааге».

Можно было бы посмеяться над влажными фантазиями украинцев, но руководству СЕ не до смеха: дефицит бюджета Совета Европы на данный момент составляет уже 18 миллионов евро.

Однако решить эту проблему без того, чтобы поставить на место зарвавшихся украинских депутатов, при деятельной поддержке крайне левых превративших ПАСЕ в рупор антироссийского гевалта, невозможно. А между тем, Украина периодически «пугает» Совет Европы тем, что хлопнет дверью и выйдет из ПАСЕ, если полномочия российской делегации будут восстановлены. При этом, как предполагают эксперты, сама Украина никаких взносов в бюджет ПАСЕ не платит, заседая там «в долг».

И если отношения России и ПАСЕ вызывают ассоциации с цитировавшимся выше стихотворением Всеволода Емелина, то отношения Ассамблеи с Украиной вызывают в памяти нечто другое: малороссийскую присказку о том, что «не было у бабы горя, так купила баба порося». Кто в данном случае играет роль бабы, а кто – ее домашнего животного, предоставляю догадываться читателю.