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КНДР начала ликвидацию ядерного полигона Пхунгери

06:54 15.05.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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КНДР уже начала ликвидацию ядерного полигона Пхунгери, пишет РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

Сообщается, что судя по спутниковым снимкам от 7 мая, можно с уверенностью утверждать, что демонтаж испытательного полигона уже идет полным ходом. Отмечается, что на текущий момент снесены несколько зданий для эксплуатационной поддержки. Также демонтированы рельсы для вагонеток, несколько тележек перевернуты или разобраны.

Некоторые более значимые здания, включая две самые крупные постройки — командный центр и здание административной поддержки — остались нетронутыми. Остаются открытыми входы в туннели. Скорее всего, это связано с тем, что на церемонии закрытия полигона будут присутствовать иностранные журналисты, и она будет включать в себя "обрушение всех туннелей с помощью взрывов, закрытия входов в них".

Ранее северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что ЦК Трудовой партии Кореи принял решение провести 23-25 мая закрытие ядерного полигона Пхунгери. Планируется полностью уничтожить вход на территорию полигона, а также окружающие полигон объекты.

С территории будут выведены все научные работники и сотрудники охраны. Испытательная шахта полигона будет взорвана, затем будут снесены все наземные постройки — здание исследовательского института, посты охраны и другие объекты.

На мероприятии смогут присутствовать журналисты из Южной Кореи, Китая, США, Великобритании и России.

Темы: Северная Корея, Ядерное оружие
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.05.2018, 12:11
Гость: Одновременно

США должны начать вывод своих войск с территории Южной Кореи, так было бы справедливо решать с этими янки вопрос. Им нет никакой веры.
15.05.2018, 11:58
Гость: АГД

Опять старуха крикнет Вау!
15.05.2018, 11:14
Гость: Evgen

По моему Каддафи пошёл таким путём и сделал себя своеобразным камикадзе.Или товарищ Ын всё же убеждён в твёрдости слова дядюшки Сэма?Или генетики правы,что таланты предков не передаются потомкам?Ведь гласит же поговорка"На внуках гениев природа отдыхает.".Ну,что же,будем посмотреть на развитие событий дальше!
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