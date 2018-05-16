Марадона стал президентом брестского «Динамо»

Футболист Диего Марадона стал президентом футбольного клуба «Динамо» (Брест).

«Подписываю контракт и становлюсь президентом ФК «Динамо» Брест. Спасибо за доверие», - написал он в своем Instagram-аккаунте. В свою очередь футбольный клуб в своем Twitter объявил, что аргентинец подписал контракт на три года и вступил в должность председателя правления.

Марадона займется вопросами стратегического развития клуба и будет взаимодействовать со всеми структурными подразделениями, включая детскую академию. К своим полномочиям он приступит после окончания чемпионата мира в России.

Напомним, 13 мая появились сообщения о том, что стороны ведут переговоры о контракте. Тогда на руках у Марадоны были имелись предложения от клубов из Кувейта и Саудовской Аравии.