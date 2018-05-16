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Историки обнаружили «грязные шутки» в дневнике Анны Франк

14:28 16.05.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Специалистам удалось выяснить, что было написано на заклеенных страницах знаменитого дневника Анны Франк. Как выяснили историки, на них 13‐летняя девочка записывала «грязные шутки», а также размышления о сексуальном воспитании и проституции. Об этом сообщается на официальном сайте Дома‐музея Анны Франк.

Долго время содержание двух страниц, заклеенных поверх коричневой бумагой, оставалось загадкой. Прочитать их удалось с помощью компьютерных программ, которые расшифровали записи сквозь слой бумаги. В музее отметили, что любой, кто прочтет эти отрывки, не сможет сдержать улыбку.

«Я буду использовать эту испорченную страницу, чтобы записывать тут «грязные шутки», — написала Анна 28 сентября 1942 года. Эта запись была сделана всего через два месяца после того, как она перебралась в семьей в убежище.

Почему девочка решила скрыть эти страницы точно неизвестно, однако в своем дневнике она выражала опасения, что ее дневник может прочитать кто-то чужой.

Отмечается, что девочка часто возвращалась и дополняла комментариями свои старые записи.

«Анна Франк пишет о сексуальности обезоруживающим образом. Как и каждый подросток, она интересуется этой темой, а также пишет об этом на других, не скрытых страницах», — сказал исполнительный директор Дома-музея Анны Франк Рональд Леопольд.

Свой дневник Анна Франк вела с 12 июня 1942 по 1 августа 1944 года в период нацистской оккупации Нидерландов. Впервые он был издан в 1947 году при содействии отца Анны Отто Франка.

В 2016 году на торги выставили рукопись стихотворения Анны Франк, адресованного подруге. Она была продана за 140 тысяч евро при стартовой цене лота в 50 тысяч евро.

Темы: Искусство и культура, Зарубежная история, История Второй мировой войны, Память о Великой Отечественной войне
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Комментарии читателей
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16.05.2018, 19:29
Гость: Справка

Принцип действия ручки был запатентован 30 октября 1888 года в США Джоном Лаудом.
В последующие годы были изобретены и запатентованы различные конструкции шариковых ручек:
в 1904 году — Джорджем Паркером,
в 1916 году — Ван Вечтен Райзбергом.
Современная шариковая ручка изобретена венгерским журналистом Ласло Биро (венг. László József Bíró) в 1931 году и запатентована в 1938 году.
16.05.2018, 17:46
Гость: Ох ох ох

Есть утверждения,что часть странц этого дневника написаны шариковой ручкой. Врут наверное.
16.05.2018, 17:41
Гость: XeX

Какая Анна франк? Эту литературную поделку-дневник писал в 60-е годы Нью-Йоркский еврей-аферист. Давно и точно установлено после экспертизы почерка и шариковой ручки, которую, как известно, изобрели после войны. Он даже за авторские права с другим евреем судился в американском суде, но об это мало кто знает.
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