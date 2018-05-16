Историки обнаружили «грязные шутки» в дневнике Анны Франк

Специалистам удалось выяснить, что было написано на заклеенных страницах знаменитого дневника Анны Франк. Как выяснили историки, на них 13‐летняя девочка записывала «грязные шутки», а также размышления о сексуальном воспитании и проституции. Об этом сообщается на официальном сайте Дома‐музея Анны Франк.

Долго время содержание двух страниц, заклеенных поверх коричневой бумагой, оставалось загадкой. Прочитать их удалось с помощью компьютерных программ, которые расшифровали записи сквозь слой бумаги. В музее отметили, что любой, кто прочтет эти отрывки, не сможет сдержать улыбку.

«Я буду использовать эту испорченную страницу, чтобы записывать тут «грязные шутки», — написала Анна 28 сентября 1942 года. Эта запись была сделана всего через два месяца после того, как она перебралась в семьей в убежище.

Почему девочка решила скрыть эти страницы точно неизвестно, однако в своем дневнике она выражала опасения, что ее дневник может прочитать кто-то чужой.

Отмечается, что девочка часто возвращалась и дополняла комментариями свои старые записи.

«Анна Франк пишет о сексуальности обезоруживающим образом. Как и каждый подросток, она интересуется этой темой, а также пишет об этом на других, не скрытых страницах», — сказал исполнительный директор Дома-музея Анны Франк Рональд Леопольд.

Свой дневник Анна Франк вела с 12 июня 1942 по 1 августа 1944 года в период нацистской оккупации Нидерландов. Впервые он был издан в 1947 году при содействии отца Анны Отто Франка.

В 2016 году на торги выставили рукопись стихотворения Анны Франк, адресованного подруге. Она была продана за 140 тысяч евро при стартовой цене лота в 50 тысяч евро.