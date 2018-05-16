В КНДР назвали условие для проведения встречи Трампа и Ким Чен Ына

МИД Северной Кореи обозначил условие, при котором власти страны будут готовы вести переговоры с США, пишет РИА Новости.

По информации агентства, первый замглавы ведомства Ким Ге Гвана заявил, что для организации переговоров необходимо, чтобы президент США Дональд Трамп хотел в принципе наладить отношения с Пхеньяном, а не просто решить ядерную проблему в одностороннем порядке.

В МИД КНДР добавили, что им не интересен диалог с односторонними требованиями.

Ранее КНДР отменила встречу на высшем уровне с Южной Кореей, которая должна была пройти 16 мая. Причиной этого стали совместные учения американских и южнокорейских военных. Северная Корея также пригрозила отменить аналогичную встречу и с США.

В Госдепартаменте США заявили, что они не получали уведомлений от Пхеньяна о возможной отмене встречи Трампа и Ким Чен Ына. Вашингтон продолжает готовиться к переговорам двух лидеров.

Переговоры Трампа и Ким Чен Ына должны пройти 12 июня в Сингапуре.