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В КНДР назвали условие для проведения встречи Трампа и Ким Чен Ына

11:22 16.05.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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МИД Северной Кореи обозначил условие, при котором власти страны будут готовы вести переговоры с США, пишет РИА Новости.

По информации агентства, первый замглавы ведомства Ким Ге Гвана заявил, что для организации переговоров необходимо, чтобы президент США Дональд Трамп хотел в принципе наладить отношения с Пхеньяном, а не просто решить ядерную проблему в одностороннем порядке.

В МИД КНДР добавили, что им не интересен диалог с односторонними требованиями.

Ранее КНДР отменила встречу на высшем уровне с Южной Кореей, которая должна была пройти 16 мая. Причиной этого стали совместные учения американских и южнокорейских военных. Северная Корея также пригрозила отменить аналогичную встречу и с США.

В Госдепартаменте США заявили, что они не получали уведомлений от Пхеньяна о возможной отмене встречи Трампа и Ким Чен Ына. Вашингтон продолжает готовиться к переговорам двух лидеров.

Переговоры Трампа и Ким Чен Ына должны пройти 12 июня в Сингапуре.

Темы: Северная Корея, США, Южная Корея, Госдепартамент США, Конфликт на Корейском полуострове
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.05.2018, 14:08
Гость: Реалистъ

забыли стратеги-пиндосики,что за Кимом маячат Китай и Россия ?как говорится,гладко было на бумаге...раскатали вафли :))
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