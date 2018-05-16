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Хиллари Клинтон назвали позором США

09:55 16.05.2018
Хиллари Клинтон. Фото с сайта Pixapay.com
Хиллари Клинтон. Фото с сайта Pixapay.com
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Хиллари Клинтон своим поведением позорит США, заявила экс-губернатор штата Нью-Йорк Бетси Маккоуи.

По словам Маккоуи, Клинтон не смирилась со своим поражением в президентской гонке 2016 года. В своей автобиографии Клинтон написала, что «смирилась с фактом, что миллионы и миллионы американцев просто ее не любят».

«К сожалению в действительности она с этим не смирилась, потому что сейчас у нее нервный срыв мирового масштаба: она едет из страны в страну, из города в город, обвиняя то одно, то другое в том, что она проиграла эту гонку», - заявила Маккоуи в интервью Fox Business.

Клинтон обвиняет в своем проигрыше то экс-главу ФБР Джеймса Коми, то президента России Владимира Путина, то соперника на праймериз Берни Сандерса. В список тех, кто «помешал» ей стать президентом также попали кандидат от партии «зеленых» Джилл Стайн и экс-президент США Барак Обама. Также в своем поражении Клинтон винит расизм и сексизм американского общества.

Маккоуи заявила, что подобное поведение постыдно не только для самой Клинтон, но и для страны в целом. «Она не только себя позорит, она позорит нашу страну, когда выдвигает подобные обвинения», - резюмировала политик.

Хиллари Клинтон проиграла в президентской гонке 2016 года кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу. 

Темы: США, Знаменитости и популярные персоны, Международная политика
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Комментарии читателей
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16.05.2018, 13:50
Гость: прогноз на будущее

Паранойя Хиллари очевидна.Этому заболеванию подвержены президенты,конгресс и прочие деятели американских властных структур.Создается впечатление,что их подбирают и выдвигают при наличии предрасположенности к данному заболеванию.
16.05.2018, 13:49
Гость: прогноз на будущее

Паранойя Хиллари очевидна.Этому заболеванию подвержены президенты,конгресс и прочие деятели американских властных структур.Создается впечатление,что их подбирают и выдвигают при наличии предрасположенности к данному заболеванию.
16.05.2018, 13:24
Гость: да ты что МВИ

А чем армия РОссии от СССР отличается.ПОчему тогда РФ не сверхдержава как СССР. СССР в отличии от США нищими был,а сверхдержавы нищими не бывают ,товары низкого качества производились,очагов цивилизации не было.
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