Хиллари Клинтон назвали позором США

Хиллари Клинтон своим поведением позорит США, заявила экс-губернатор штата Нью-Йорк Бетси Маккоуи.

По словам Маккоуи, Клинтон не смирилась со своим поражением в президентской гонке 2016 года. В своей автобиографии Клинтон написала, что «смирилась с фактом, что миллионы и миллионы американцев просто ее не любят».

«К сожалению в действительности она с этим не смирилась, потому что сейчас у нее нервный срыв мирового масштаба: она едет из страны в страну, из города в город, обвиняя то одно, то другое в том, что она проиграла эту гонку», - заявила Маккоуи в интервью Fox Business.

Клинтон обвиняет в своем проигрыше то экс-главу ФБР Джеймса Коми, то президента России Владимира Путина, то соперника на праймериз Берни Сандерса. В список тех, кто «помешал» ей стать президентом также попали кандидат от партии «зеленых» Джилл Стайн и экс-президент США Барак Обама. Также в своем поражении Клинтон винит расизм и сексизм американского общества.

Маккоуи заявила, что подобное поведение постыдно не только для самой Клинтон, но и для страны в целом. «Она не только себя позорит, она позорит нашу страну, когда выдвигает подобные обвинения», - резюмировала политик.

Хиллари Клинтон проиграла в президентской гонке 2016 года кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу.