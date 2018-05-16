Американская дипломатия на крови — Израиль и США против Палестины. По следам побоища в Газе

14 мая 2018 года израильские войска убили более 50 палестинцев

Они принимали участие в акциях протеста против открытия в Иерусалиме американского посольства. Израиль и США проигнорировали кровопролитие в Газе и отпраздновали инаугурацию посольства. В то время как на границе с Газой гибли палестинцы, торжества в посольстве продолжались.

Фото: Yahoo Finance

Складывавшаяся в последние недели ситуация предвещала кровопролитие. 14 мая около 35 тысяч человек собрались на границе с Газой и израильской территорией, протестуя против перемещения посольства США в Иерусалим и продолжая демонстрации, начавшиеся в марте в преддверии 70-й годовщины основания государства Израиль и изгнания палестинцев с их земли.

По данным Министерства здравоохранения Палестины, израильские войска использовали слезоточивый газ и стрелковое вооружение, чтобы попытаться разогнать толпу, убив 58 человек и ранив 2700 человек. Большинство погибших убиты израильским огнём возле границы, демонстрации у которой Израиль описал как террористические атаки. Самолёты ВВС Израиля нанесли 11 ударов по объектам ХАМАС и обстреляли две цели огнём из танков. 14 мая стал самым кровавым днём начавшихся семь недель назад демонстраций.

О причинах убийств палестинцев израильтяне предпочитают не говорить, в ходу самое нелепое объяснение – самооборона. Хотя в основе конфликта – статус Иерусалима. Израильский суверенитет над ним не признаётся на международном уровне и, согласно израильско-палестинским мирным соглашениям 1993 года, окончательный статус Иерусалима должен обсуждаться на мирных переговорах. Израиль аннексировал Восточный Иерусалим после войны на Ближнем Востоке 1967 года, что не было признано ни одним государством до заявления президента Трампа в декабре 2017 года. С 1967 года Израиль строит в Восточном Иерусалиме поселения, в которые сейчас заселено около 200 тысяч евреев. С точки зрения международного права эти действия Израиля незаконны, но администрацией США они не осуждаются.

Политика правительства США в отношении израильско-палестинского конфликта потеряла все оттенки дипломатии. Вашингтон однозначно стал на сторону еврейского государства. Рассуждения американской администрации о том, что США не против создания двух государств, лишены смысла. Израильское правительство во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху категорически против создания палестинского государства. Так стоит ли Америке притворяться нейтральной?

Действия администрации США по закреплению оккупации палестинских территорий с целью продвижения интересов Израиля вызывают в мире широкие возражения, но своё несогласие с Вашингтоном разные страны выражают по-разному.

Европейское осуждение израильской политики Трампа – это обесценившаяся валюта. Для Трампа мнение традиционных союзников по НАТО уже ничего не значит. Никто в Европе не решится довести отношения с Америкой до противостояния Вашингтону. Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Федерика Могерини и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвали конфликтующие стороны к сдержанности – и всё. Германия признала, что Израиль имеет право защищаться, но должен делать это пропорционально. Более полусотни убитых палестинцев – «пропорциональным» чему это можно считать? Президент Франции Эммануэль Макрон осудил насилие со стороны израильских военных против демонстрантов, но не более того. Ни слова критики в адрес администрации Трампа.

На фоне шокирующего убийства десятков и ранения сотен митингующих палестинцев такая реакция Европы выглядит дипломатической капитуляцией перед Вашингтоном.

Почему бы Старому Свету, этому рекламному образцу демократии и гуманности, не поступить так, как сделала Южная Африка, отзывающая своего посла в знак протеста против устроенного израильскими властями кровавого побоища? Есть ещё пример Турции, из которой в связи с трагедией в Газе выслан израильский посол. Турция заявляет, что готова принять раненых палестинцев, а Европа о помощи жертвам расстрела молчит.

Президент Трамп не присутствовал на церемонии открытия посольства США в Иерусалиме. Он обратился к участникам церемонии с видеосообщением, оно транслировалось на мероприятии, в котором солировали его дочь Иванка и зять Джаред Кушнер. Семейное дело! Теперь облик Трампа выбит на мемориальной доске посольства США в Иерусалиме, а сам он поздравил Израиль и попросил у евреев прощения за то, что США так долго не признавали Иерусалим столицей Израиля.

Америка сделала выбор. Вашингтон хоронит надежду палестинцев на создание собственного государства со столицей в Восточном Иерусалиме и, по сути, поощряет израильтян на убийства палестинцев. В Белом доме знали, что в секторе Газа приближается кровавая бойня, знал Трамп и о том, что Израиль не сделает ничего, чтобы предотвратить смертельные столкновения.

В ООН Соединённые Штаты заблокировали заявление Совета Безопасности, призывающее провести независимое расследование в связи с массовой гибелью палестинцев 14 мая. Вашингтон использовал своё право вето против резолюций ООН по Израилю в 43-й раз! На этот раз Белый дом не устроило, что в проекте заявления протесты палестинцев признаны «мирными».

В администрации Трампа придерживаются израильской позиции: убийство митингующих палестинцев было актом самообороны. Для Америки, как и для еврейского государства, палестинцы – террористы. Между тем около пяти миллионов палестинских беженцев по-прежнему имеют право на получение помощи от ООН и рассматриваются как лица, потерявшие средства к существованию в результате войны 1948 года. Почти два миллиона жителей Газы живут в небольшом анклаве площадью 225 кв. миль, что делает его одной из самых густонаселённых территорий в мире. По данным ООН, 39% населения Газы существуют за чертой бедности, безработица здесь составляет 42%.

В ООН американский представитель взял Израиль под защиту. Турция в связи с этим призвала к чрезвычайному заседанию Организации исламского сотрудничества, в которой в настоящее время занимает пост председателя. Решится ли исламский мир выступить единым фронтом против политики Вашингтона на Ближнем Востоке?