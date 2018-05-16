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Президент Турции обвинил Израиль в апартеиде

08:49 16.05.2018
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото с офстраницы в Facebook
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото с офстраницы в Facebook
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль и премьер-министра этой страны Биньямина Нетаньяху в проведении политики расовой сегрегации.

"Нетаньяху - премьер-министр государства, в котором действует апартеид, которое оккупирует земли беззащитных людей в течение 60 с лишним лет в нарушение резолюций ООН. На его руках кровь палестинцев, и ему не отвлечь внимание от преступлений нападками на Турцию", - цитирует слова Эрдогана "Интерфакс".

"Хотите урок человечности? Прочитайте десять заповедей", - продолжил Эрдоган.

Ранее израильский премьер назвал президента Турции одним из главных пособников ХАМАС. "Поэтому он, без сомнения, является экспертом по террору и расправе", - заявил Нетаньяху.

В понедельник 14 мая в Израиле было открыто новое посольство США, которое было перенесено из Тель-Авива в Иерусалим. В этот день на границе сектора Газа произошли массовые протесты, приуроченные к церемонии, а также к годовщине основания Израиля. В ходе беспорядков погибли более 60 палестинцев, по меньшей мере 2 тыс. получили ранения.

На следующий день на Западном берегу реки Иордан начались столкновения палестинцев с израильскими военными. На этот день объявлена всеобщая забастовка, кроме того, во вторник палестинцы вспоминают массовые выселения арабов с израильской территории.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым призвал мусульманские страны вместе провести переоценку отношений с Израилем. МИД Турции предписал послу Израиля покинуть страну "на некоторое время".

Темы: Израиль, Турция, Палестино-израильский конфликт
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Комментарии читателей
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16.05.2018, 13:33
Гость: ***

Как Россия может ответить, если главный
еврей Израиля принимает парад Победы,
а каждый год евреи устраивают свой
шабаш в Кремле под названием "скрипач на
крыше."
16.05.2018, 13:08
Гость: Федор

Зависть и больше ничего ,Обладая возможностями Трампа Эрдоган еще не такое бы творил.
16.05.2018, 12:40
Гость: МВИ

Любезный,основной холокост был устроен против русских,это так для справки. Кто переписывает итоги Второй мировой войны? Ответят все и обязательно,время всё решит. И самое главное, не должно быть неприкасаемых,а евреи себя почему то в эту касту записали,если глубже капать много интересного всплывёт.
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