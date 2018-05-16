Президент Турции обвинил Израиль в апартеиде

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль и премьер-министра этой страны Биньямина Нетаньяху в проведении политики расовой сегрегации.

"Нетаньяху - премьер-министр государства, в котором действует апартеид, которое оккупирует земли беззащитных людей в течение 60 с лишним лет в нарушение резолюций ООН. На его руках кровь палестинцев, и ему не отвлечь внимание от преступлений нападками на Турцию", - цитирует слова Эрдогана "Интерфакс".

"Хотите урок человечности? Прочитайте десять заповедей", - продолжил Эрдоган.

Ранее израильский премьер назвал президента Турции одним из главных пособников ХАМАС. "Поэтому он, без сомнения, является экспертом по террору и расправе", - заявил Нетаньяху.

В понедельник 14 мая в Израиле было открыто новое посольство США, которое было перенесено из Тель-Авива в Иерусалим. В этот день на границе сектора Газа произошли массовые протесты, приуроченные к церемонии, а также к годовщине основания Израиля. В ходе беспорядков погибли более 60 палестинцев, по меньшей мере 2 тыс. получили ранения.

На следующий день на Западном берегу реки Иордан начались столкновения палестинцев с израильскими военными. На этот день объявлена всеобщая забастовка, кроме того, во вторник палестинцы вспоминают массовые выселения арабов с израильской территории.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым призвал мусульманские страны вместе провести переоценку отношений с Израилем. МИД Турции предписал послу Израиля покинуть страну "на некоторое время".