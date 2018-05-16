]]> ]]>
Главная В мире Новости

США и Евросоюз осудили открытие Крымского моста

10:16 16.05.2018
Стоп-кадр с видео в Youtube
Стоп-кадр с видео в Youtube
Материалы по теме:

Внешнеполитическое ведомство США осудило строительство моста через Керченский пролив, по которому 16 мая было открыто движение автомобилей.

В заявлении официального представителя Госдепартамента США Хизер Науэрт подчеркивается, что мост в Крым был построен без разрешения Украины.

Строительство Крымского моста, отметила Науэрт, «служит напоминанием о продолжающейся готовности России нарушать международное право».

В заявлении официального представителя Госдепартамента также говорится, что построенный мост препятствует судоходству, ограничивая размеры судов, которые могут проходить через него в Керченский пролив — единственный путь в территориальные воды Украины в Азовском море.

Госдепартамент США напомнил, что в отношении граждан и юридических лиц, участвующих в строительстве моста в Крым, действуют санкции.

Внешнеполитическая служба Евросоюза также осудила строительство моста, указав, что оно направлено «на дальнейшую принудительную интеграцию» Крыма и изоляцию полуострова от Украины, «частью которой он является».

В посольстве России в США в свою очередь сообщили ТАСС, что власти РФ не намерены ни у кого спрашивать разрешение «на строительство транспортной инфраструктуры в интересах жителей российских регионов».

Мост через Керченский пролив, решение о строительстве которого было принято после присоединения Крыма к РФ весной 2014 года, был торжественно открыт 15 мая. В церемонии открытия принял участие президент РФ Владимир Путин, проехавший по мосту на грузовике. 16 мая по мосту было запущено движение автомобилей. Для грузовиков мост планируют открыть в октябре, а железнодорожную часть сдать в эксплуатацию в конце 2019 года.

Власти Украины считают строительство моста незаконным и нарушающим международное право. Президент Украины Петр Порошенко, комментируя открытие Крымского моста, написал: «Мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать наш Крым».

Крымский мост строила компания Аркадия Ротенберга «Стройгазмонтаж». Ротенберг с весны 2014 года находится под американскими санкциями.

Темы: Крым, США, Украина
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.05.2018, 19:04
Гость: Хмы

Пиндосы вернитете Техасс хозяевам.
До 16 века на территории штата проживали представители различных индейских народов: чероки, каддо, апачи, кайова и другие. Первыми европейцами, посетившими территорию современного Техаса, стали испанцы. Это произошло в 1528 году, после того как испанский корабль во главе с Альваром Нуньесом Кабесом де Вакой потерпел крушение у берегов штата. В 18 столетии вся территория Техаса входила в состав колонии «Новая Испания». Уже в начале 19 века, в 1821 году, испанское колониальное государство обрело независимость и вошло в состав Мексики.
16.05.2018, 18:46
Гость: из киева

Высота сухогрузов, осуществляющих регулярные грузоперевозки через Мариуполь, достигает 42 м. Параметры моста не согласовывались с Украиной и не учитывают её инфраструктурные потребности. Это явное нарушение международного права. Украина готовит соответствующий иск в международный суд.
16.05.2018, 17:04
Гость: Полухохол

"Вообще всем народам СССР надо проснуться и идти мирно вперед в СССР с учетом всех ошибок бывшего СССР.... Вместе мы сила..." Такие тенденции могли уже сейчас быть у наших "бывших" братьев, если бы Россия развивалась в соответствии со своим потенциалом - все виды промышленного производства, переработка, сельское хозяйство. Но поскольку у нас расцвели махровое воровство бюджетных денег и распродажа всего, что попадает в зону внимания чиновников, то процветание в ближайшем будущем нам не грозит. Вот поэтому и охладевают к нам самые, казалось бы, преданные друзья такие как Казахстан, Белоруссия и теперь еще и Армения, не говоря уже об Украине. От дружбы с нищей экономикой толку мало, вот они ищут варианты, как пригреться (или поживиться?) то ли в ЕС, то ли с США.
Все комментарии (34)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.