]]> ]]>
Главная В мире Новости

Президент Молдавии допустил закрытие офиса НАТО в Кишиневе

06:55 17.05.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Действующий в Кишиневе офис НАТО по информированию могут закрыть после выборов в парламент Молдавии в конце нынешнего года, заявил президент Молдавии Игорь Додон.

"Есть большая вероятность, что после парламентских выборов в конце этого года офис альянса будет закрыт", - цитирует "Интерфакс" слова Додона.

При этом он подчеркнул, что большинство граждан Молдавии против вступления государства в Североатлантический альянс.

"Это принципиальная позиция, которую поддерживают большинство молдаван. Открытие в Кишиневе офиса НАТО по информированию связано именно с этим. Они понимают, что народ Молдовы эту идею не поддерживает, и пытаются через свой офис поменять общественное мнение. Думаю, у них в краткосрочной перспективе ничего не получится", - добавил президент республики.

Он также заявил, что "причина активности НАТО в Молдове очевидна". "Им нужно как можно ближе подобраться к границам Российской Федерации. Но я не могу допустить, чтобы наших граждан и нашу страну использовали как пушечное мясо в геополитических противостояниях. Поэтому мы как нейтральная страна должны дружить со всеми - и с Западом, и с Востоком", - подчеркнул И.Додон.

Темы: Молдавия, Отношения России и НАТО, Военно-политический блок НАТО
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.05.2018, 11:27
Гость: Вот и пискнул наш Додон,отовсюду слышен звон

Президент Молдавии допустил закрытие офиса НАТО в Кишиневе///
Теперь такая информация ,где различного рода додоны произнесут по заявке кремля а российские сми долдонят на всю аудиторию называется ИнфоШум.Ни фейк!ни галиматья!ни звездежь! А именно ИнфоШум, где словно мышкой кто то пропищит,а российские сми подхватят этот писк усилив его во сто крат.
17.05.2018, 10:25
Гость: охотник за бакланами

Не проще переименовать офис НАТО в чебуречную ,на примере базы НАТО в Ульяновске?
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.