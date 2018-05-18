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В Ираке гражданина России приговорили к смертной казни за участие в ИГ

09:45 18.05.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В Ираке суд приговорил гражданина России к смертной казни за участие в террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории РФ), сообщает AFP со ссылкой на источник.

Фамилия осужденного — Хасанов.

Другие источники о приговоре пока не сообщают.

В Ираке находятся под стражей несколько десятков женщин из России с детьми, которых обвиняют в терроризме. Их мужья, бывшие боевиками ИГ, были убиты или арестованы. Более 20 россиянок уже приговорены к пожизненному заключению.

Согласно сообщениям российских властей, к боевикам в Сирии и Ираке примкнули несколько тысяч граждан России. В мае замглавы администрации президента Магомедсалам Магомедов оценил число россиян с Северного Кавказа среди боевиков в три тысячи человек, из которых около 280 уже вернулись в Россию, а 2,5 тысячи находятся в розыске.

Темы: Ирак, Исламистские экстремисты и террористы
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Комментарии читателей
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18.05.2018, 13:07
Гость: Ray Bloom

Это когда же Хасанов стал гражданином России?
18.05.2018, 12:55
Гость: НАГ

Просто и доходчиво. Наши любят жевать сопли, на что-то надеются, требуют от себя самих гуманности. А в Ираке, оказывается, или смерть, или пожизненное.
Без вариантов. Учитесь!
18.05.2018, 11:19
Гость: из которых около 280 уже вернулись в Россию

А вот это допускать не надо! Пусть катят обратно! Закрыть для них Россию!!!
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