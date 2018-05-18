«Киев выдвинул бредовые обвинения против Вышинского»

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МИД РФ потребовал освободить главреда РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского

В четверг Херсонский областной суд на Украине оставил руководителя РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского под стражей на ближайшие два месяца без права выйти под залог. Напомним, что Вышинский, имеющий, помимо российского, украинское гражданство, был арестован в Киеве 15 мая по обвинению в государственной измене. Подобное обвинение предусматривает тюремное заключение сроком до 15 лет. МИД РФ потребовал от киевских властей немедленно освободить журналиста.

Кирилл Вышинский. Фото с личной страницы в facebook

Как сообщил сайт РИА «Новости Украина», 15 мая в 11.21 в помещение редакции ворвались сотрудники СБУ, обыск в редакции продолжался около семи часов. Руководитель агентства Кирилл Вышинский был арестован, когда выходил из собственного дома в Киеве. Как сообщила чуть позже его супруга телеканалу RT, Вышинского похитили пять человек в гражданской одежде — его посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.

В тот же день были проведены обыски в квартирах еще ряда сотрудников редакции, на 17 мая, по информации СБУ, было выдано около полусотни ордеров на обыски и вызовов на допросы по этому делу. Как сообщил заместитель руководителя СБУ Виктор Кононенко, у Вышинского было найдено два паспорта — украинский и российский. Гражданином России он стал в 2015 году.

«Мы работали по гражданину Украины. Но в ходе обысков был найден паспорт гражданина России, то есть это лицо имеет двойное гражданство. Кроме процессуальных действий будет рассматриваться вопрос о лишении его украинского гражданства», — заявил Кононенко.

По информации СБУ, Вышинский не только оправдывал присоединение Крыма к России, но и в своих материалах поддерживал ЛНР и ДНР. На эту деятельность он якобы получал финансирование из России через Сербию в размере 53 тыс. евро.

Арест Вышинского вызвал бурю комментариев среди руководителей правоохранительных органов Украины. Так, например, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в фейсбуке выложил материалы и документы, изъятые при обыске у Вышинского и якобы доказывающие его преступную деятельность.

«Следствие имеет доказательства исполнения хорошо проплаченных антиукраинских атак этой структурой, участия граждан Украины (которые одновременно получили гражданство РФ) в этой дезинформационной войне», — написал Луценко.

В свою очередь, советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк не исключил новых задержаний по делу. «Присутствие такого информационного ресурса, как РИА «Новости» [Украина], который является откровенным враждебным пропагандистским средством массовой информации, осуществляет информационный террор в рамках гибридной войны Российской Федерации против нашего государства, является недопустимым. Сейчас решается вопрос о задержании. Возможно, это будет несколько человек», — сказал он.

Ситуацию уже прокомментировал адвокат Вышинского Андрей Доманский. «Вышинский расценивает это как провокацию против него, как его преследование. Он не признает предъявленное ему подозрение», — сказал он. По словам Доманского, он присутствовал при обысках, которые длились 14 часов, и зафиксировал нарушения.

«Ему необходимо принимать лекарства»

Как сообщил «Газете.Ru» заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Дмитрий Горностаев, «кроме задержания Кирилла Вышинского, который возглавляет портал РИА «Новости Украина» (партнерское агентство МИА «Россия сегодня»), обыск прошел у руководителя представительства РИА «Новости» в Киеве Андрея Бородина — он россиянин, и корреспондента РИА «Новости» Людмилы Лысенко — она гражданка Украины. Оба вызваны на допрос в СБУ.

Портал РИА «Новости Украина» сейчас не работает. Обыск был неожиданным, никаких предупреждений не было». По словам Горностаева, МИА «Россия сегодня» возмущено и задержанием Кирилла, и мерой пресечения, которую выбрал в четверг суд.

«Обвинения против него выглядят бредово, поскольку на Украине он просто занимался профессиональной журналистской деятельностью, которая не представляла никакой угрозы государственной безопасности и не подразумевала никаких противоправных действий. Мы прилагаем максимальные усилия, чтобы добиться освобождения нашего коллеги. Завтра в 14.00 возле посольства Украины в Москве мы планируем проведение акции в поддержку Вышинского, цель которой — обратить внимание широкой общественности на ситуацию с Кириллом», — подчеркнул Горностаев.

Кроме того, заместитель главреда МИА «Россия сегодня» сообщил, что агентство требует обеспечить для Вышинского нормальные условия его содержания под стражей, консульский доступ как к гражданину России, а также предоставить возможность для посещения жены.

Также Горностаев отметил, что Вышинскому требуется регулярно принимать лекарства, и если этого не будет обеспечено, «его здоровью будет нанесен ущерб». Вместе с тем он подчеркнул, что целый ряд правозащитных российских и международных организаций уже выступили в поддержку Вышинского.

Порошенко полегче

Что интересно, в журналистском сообществе Украины арест Вышинского был встречен с одобрением. Например, главред портала «Обозреватель» Юрий Бутусов обвинил Вышинского в том, что тот якобы «мочил» украинское государство и при этом будто бы «хранил в Киеве в своем офисе награды» от президента РФ Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу.

«Надеюсь, Верховная Рада в ближайшее время подготовит закон о введении уголовной ответственности за сотрудничество граждан Украины с российскими средствами массовой информации и блогами», — завершил он свой пассаж.

Вместе с тем экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш предположила, что, «зная «способности» нашего СБУ, подозреваю, что дело пустое, как шаманский бубен, и там не государственная измена, а подвиг».

Мнения экспертов, однако, все же разделились — одни придерживаются точки зрения, что арест Вышинского может быть использован как предмет обмена на украинского журналиста Романа Сущенко, удерживаемого в России. В частности, такую точку зрения уже высказали политолог Андрей Золотарев и директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко. Другие эксперты полагают, что ликвидация каналов альтернативной информации на Украине является частью подготовки информационного поля к президентской кампании — чем меньше будет оппозиционных СМИ, тем легче, по мнению киевских властей, будет обеспечить победу Петра Порошенко.

«Это тактика информационного удушения, стерилизации информационного пространства — только при отсутствии свободы слова у этой власти есть шансы быть переизбранными. Власть вгоняет общество в атмосферу безысходности, всеми силами они будут задавливать альтернативные источники информации», — говорит политолог Руслан Бортник.

В то же время в России уже возбудили уголовное дело по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности Вышинского в Киеве. Представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко отметила, что в настоящее время СК проводит следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств этих действий, а также «лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности за совершенное в отношении российского журналиста преступление».

В заявлении следователей отмечается, что привлечение Вышинского к уголовной ответственности «обусловлено воспрепятствованием его профессиональной деятельности путем принуждения к отказу от распространения объективной информации о событиях на территории Российской Федерации и Украины, связанных с легитимностью вхождения в состав Российской ФедерацииКрыма, его дальнейшим социально-экономическим развитием, а также негативными последствиями вооруженного конфликта на юго-востоке Украины».

Кроме того, в четверг МИД РФ выступил с заявлением, в котором потребовал освободить журналиста.

«Требуем незамедлительного освобождения Кирилла Вышинского, — сообщается в комментарии российского дипведомства. — Призываем наших зарубежных партнеров обратить, наконец, пристальное внимание на царящий на Украине правовой беспредел, беспринципную борьбу с любым инакомыслием. Рассчитываем, что международные правозащитные и журналистские структуры не останутся безучастными к судьбе Вышинского».

Автор: Артем Тригласов