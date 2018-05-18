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В Донбассе попала под обстрел съемочная группа ВГТРК

16:25 18.05.2018
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Сюжет: Противостояние на Украине

На юго-востоке Украины съемочная группа ВГТРК попала под обстрел со стороны украинских военных, сообщается на сайте «Вести».

В результате был ранен звукооператор Игорь Уклеин. Собеседник «Интерфакса» заявил, что оператор также нуждается в медицинской помощи. Агентство сообщает, что оба они получили контузию.

По сообщению «Вестей», в результате того же обстрела был убит командир одного из батальонов самопровозглашенной Донецкой народной республики Олег Мамиев (позывной «Мамай»).

Ранее сообщалось, что командир батальона «Пятнашка» был ранен в голову, живот и грудь районе Авдеевки. Врачи не смогли его спасти.  

Темы: Украина, Общество, Юго-Восток Украины, Противостояние на Украине 2013-14, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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18.05.2018, 18:51
Гость: Укроп

Вот сейчас сообщают об обстреле Троицкого воинами днр.13 выстрелов по населенному пункту. Убиты ребёнок и его отец. Есть раненные. ВГТРК туда никто не заставляет ехать, а люди живут под постоянными обстрелами.
18.05.2018, 18:22
Гость: из киева

Cъемочная группа ВГТРК не "попала под обстрел", а влезла в самую гущу боя, в ходе которого, кроме Мамая, были ликвидированы еще четверо инстранных наемников и террористов (еще восемь - ранены). Эта самая "Пятнашка" у них официально числится "15-ой интернациональной бригадой" армии ДНР, в которой собран сброд со всего мира (но большинство, разумеется, граждане РФ, как и сам Мамиев). Поскольку её бойцы не являются гражданами Украины и находятся на её территории незаконно, то само наличие у них оружия делает их террористами и наемниками, на которых не распространяются ни Конвенции о правилах ведения войны, ни перемирие Минских соглашений. Они подлежат уничтожению силовыми структурами Украины при любой возможности. В данном случае, похоже, отличилась 95-ая десантно-штурмовая бригада. А вообще в авдеевской промзоне уже десять дней беспрерывно идут бои, и телевизионщики наверняка знали это, полагаю, они совершенно сознательно погнались за "горячими кадрами". Пусть радуются, что легко отделались.
18.05.2018, 18:06
Гость: Хммм

Уже нашли, кто стрелял? Найти и предать суду. Неча стрелять куда не попадя.
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