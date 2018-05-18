Информационно-психологические военные операции Украины против России

Необхлдимо немного подробнее рассказать о деятельности украинских ССО в информационном пространстве

Рядом с Вячеславом Раевским (в центре) его американский коллега Jared Reyes - сержант первого класса с нарукавной нашивкой командования сил специальных операций. Фото с сайта dnevnik.bigmir.ne

На днях в Интернете были выложены указания командования сил специальных операций (ССО) Минобороны Украины по ведению информационно-пропагандистской деятельности против России, ДНР и ЛНР.

Документ № 06437/11, датированный 04 апреля 2018 года, выглядит довольно правдоподобно да и содержит те направления борьбы с Россией, которую режим Порошенко обкатывает с самого государственного переворота в феврале 2014 года. Указания под грифом «Таемно» («Секретно») подписаны командующим ССО, генерал-лейтенантом Игорем Луневым и адресованы командирам украинских воинских частей А1182, А4398, А1277, А2455.

Фото с сайта colonelcassad.livejournal.com

То есть, речь идет обо всех действующих подразделениях информационно-психологических операций (ИПО), подчиненных ССО: 16 отряде (ИПО, расположен в с. Гуйва Житомирской области), и трех центрах ИПО — 72-м (г. Бровары Киевской области), 74-м (г. Львов) и 83-м (г. Одесса).

Указания, перечисленные в документе, не являются оригинальными, однако в данном случае они собраны воедино и помогают представить себе, какие именно темы в глазах украинской военщины являются болевыми точками для России и как именно ССО ВС Украины (ВСУ) предписывается оказывать на них давление, чтобы как можно сильнее уязвить Россию и республики Донбасса.

Итак, в соответствии с текстом указаний (которые будут даны с комментариями автора), «основными направлениями, выбранными для проведения информационно-пропагандистской деятельности ССО ВСУ, являются:

1. «Россия-агрессор». Демонстрация агрессивной политики руководства РФ и фактов прямого участия ВС и спецслужб России в зоне проведения АТО на неподконтрольной территории Украины».

Разговоры об агрессивности России ведутся на территории Украины с самого начала Майдана-2014. Ведутся по всем каналам и лезут изо всех щелей, даже из электрических розеток. Адепты перманентной борьбы с Россией уже давно сходили в зону карательной «АТО», а многие оттуда сбежали и возвращаться не собираются, хотя и бузят регулярно в Киеве и других городах «нэзалэжной».

Но почему-то на фоне всех микро-майданов и макро-митингов под стенами Верховной Рады до сих пор не было озвучено требование объявить военное положение в стране, раз Россия такой агрессор.

Поэтому направление работы силами ССО будет использоваться лишь для поддержания статуса квази-войны с РФ и «задорно-боевого» имиджа режима Порошенко.

2. «Пауки в банке». Дискредитация политических и военных лидеров ОРДЛО, разжигание взаимного недоверия и вооруженного противостояния между боевиками ОРДЛО, подразделениями МО РФ и российскими наемниками (донскими казаками, чеченскими и бурятскими группировками с представителями антиукраинских организаций и деятелей).

Напомню, что для «сознательных украинцев» ОРДЛО — это «отдельные районы Донецкой и Луганской областей», которыми в Киеве решили наречь ДНР и ЛНР. Что касается возможного взаимного недоверия между разными подразделениями и группами во власти республик. Какой бы уровень этого недоверия не был в регионе, ему очень далеко до того отторжения, который наблюдается у местного населения по отношению к украинской националистической идеологии.

Когда донские казаки стали устраивать в Донецке беспредел с пьянством и «отжимом» имущества у мирных жителей, их быстро привели в чувство: одних вообще изгнали из республики, а других дисциплинировали всеми доступными методами в условиях военного времени.

Поэтому разговоры о засилье «чеченских и бурятских подразделений» похожи на страшилки для жителей Запада и Центра Украины про страшные российские «вунерваффе» типа «боевых чебурашек» и прочую «конную авиацию с пистолетным уклоном».

3. «Хроники оккупации». Распространение информации о катастрофическом социально-экономическом положении на временно-оккупированных территориях, которое сложилось по вине руководства ОРДЛО.

В данном случае рассказывать байки про катастрофу мог бы кто угодно, но не Украина, которая в основу своей политики и в головы собственных граждан заложила идеологию бегства от кризиса за пределы «нэзалэжной»: массовая истерия политикума о безвизе, после получения которого наступит европейский рай для «настояще-европейской» Украины, является тому самым лучшим подтверждением.

4. «Народная люстрация». Компрометация пророссийски настроенных лидеров местной политической элиты на всей территории Украины, демонстрация противоправной и деструктивной деятельности, с акцентом на коррупционную составляющую.

Опять же, рассказывать для жителей Украины о коррупции в Донбассе (информационно закрытом для понимания и одобрения среднестатистического украинца) в то время, как сама Украина погрязла в беспределе, коррупции и беззаконии «воинов света» типа Порошенко сотоварищи и ветеранов «АТО» - очень самонадеянно. И неэффективно.

5. «Все против всех». Привлечение внимания к деятельности РФ в качестве агрессора, инспирирование социально-политической напряженности и гражданских протестов в ОРДЛО, распространение соответствующей специализированной информации в региональном сегменте сети Интернет.

По логике, такие «инспирирования» можно предлагать, если ты начинаешь работать против вражеского населения. То есть такие пункты показывают, что Украина не пытается кого-то спасти в регионе от террористов в ходе «антитеррористической операции», поскольку террористами по умолчанию признаны все.

Но в Донбассе давно привыкли к тому, что для Минобороны Украины каждый житель Донбасса — если не «тэррорыст», то «бандыт».

6. «Тебя ждут дома». Проведение оперативных бесед с родными и друзьями боевиков с целью склонения последних к сдаче оружия и добровольного сотрудничества со спецслужбами Украины.

Это тема была запущена Службой безопасности Украины чуть ли не с самого начала «АТО». «Надмозгами» из СБУ считалось, что высшая доблесть для жителя Донбасса — это предать регион, своих родных и близких, вспомнить или создать с нуля себе украинские корни и по завещанию Т.Г. Шевченко «свалить» куда нибудь в Полтавщину, чтоб попасть «в садок вышнэвый коло хаты».

7. Гуманитарная катастрофа. Проведение специальных действий на временно-оккупированных территориях Украины с последующим обвинением гибридных российских оккупационных войск в небрежности при ведении боевых действий.

Очередной «перевод стрелок», вызывающий кучу вопросов. Невыплата пенсий и заморозка всех платежей и переводов между Украиной и Донбассом, которые были устроены режимом Порошенко еще с 2014 года — это Москва устроила? Регулярные блокады поставок товаров и услуг вдоль линии разграничения, вымогательство и поборы на дорогах — в этом тоже ВС Украины и всякие добробаты не участвуют? Организация сложнейшего пропускного контроля под эгидой центров АТО и СБУ, когда жители из одной части бывшей Донецкой области не могут попасть в другую — это тоже Москва виновата? Или же все-таки Киев сначала планировал этот «беспорядок», а потом его внедрял?

8. «Туча Донбасса». Обвинение руководства ОРДЛО в использовании запрещенных методов ведения войны, в том числе с использованием фосфорных боеприпасов и химического оружия.

Как известно, байки про химическое оружие очень любят США. Чтобы потом можно было на виновника химатаки сбросить побольше бомб и ракет. Вот Украина и подпрягается под это начинание, но только до сих пор не только Россию ни в одной химатаке обвинить не удалось, так и многократные обстрелы ДНР фосфорными снарядами в 2014 году приписывают исключительно Украине.

9. «Георгиевский колорад». Срыв проведения пророссийского парада оккупации Европы 1945 года в ОРДЛО».

Последний пункт оказался самым фееричным. Мог ли укрогенерал Игорь Лунев, подписавший данный документ, День Победы в Великой Отечественной войне, обозваь пророссийским парадом оккупации Европы? Мог. Если такой стиль исторических извращений предписан регламентом службы после переворота в рядах генералитета. В услужении хунте и их заокеанским хозяевам. Да еще и в рамках заморского сценария.

Украинский «инфонапалм» для Белоруссии

Теперь нужно немного подробнее рассказать о деятельности украинских ССО в информационном пространстве. Для большей объективности было решено использовать не донецкие или российские, а белорусские источники.

В июле 2015 года на белорусском сайте «Военно-политическое обозрение» появилась статья Сергея Бирича с говорящим названием «Украинские военнослужащие «сливают» служебные документы». Автор рассказывал о том, что растущее недовольство некоторых украинских военных политикой режима Порошенко выражается в том, что они в знак протеста «сливают» в сеть документы, выступая против власти, которая «успела стать для них откровенно чужой».

Через некоторое время белорусский сайт взялся за расследование деятельности украинских спецслужб в сети Интернет, поскольку последние стали прибегать к услугам белорусских оппозиционеров для написания статей, дискредитирующих российско-белорусское сотрудничество.

В рамках цикла «Волонтеры в погонах» 6 января 2016 года была опубликована статья о том, что предшественник украинского ССО — Управление информационных технологий (УИТ) Минобороны Украины - для ведения информационной войны против России и республик Донбасса в 2015 году организовало ряд интернет-ресурсов, ведущим из которых является «Инфонапалм.Орг»:

«Военно-политическое обозрение», используя ставшую уже популярной методику OSINT и помощь IT-специалистов, нашло дополнительную информацию не только о гродненском «революционере» Ивашине, но и о проекте InformNapalm, который по всем признакам является детищем специальных структур министерства обороны Украины».

Опираясь на данные российских ресурсов «Киберберкут» и «Русская весна», «Военно-политическое обозрение» пришло к выводу, что УИТ «занимается не только наполнением и сопровождением официального сайта украинского военного ведомства, но и сайта informnapalm.org, «главный редактор» которого полковник Раевский Вячеслав Николаевич, старший офицер отдела информационной политики УИТ, работает под псевдонимом «Роман Бурко».

Белорусские журналисты привели даже перечень украинских сайтов, предположительно контролируемых «подразделениями украинских силовых структур, такими, как УИТ, в том числе, через подставных лиц. Прежде всего, это сам informnapalm.org, psb4ukr.org (сайт «Миротворец» - Ф.С.), operativ.info, burkonews.info, sprotyv.info (сайт «Информационное сопротивление», под командованием «говорящей каски АТО» Дмитрия Тымчука), euromaidanpress.com, 1863x.com (работает исключительно против Беларуси), mfaua.org, metelyk.org».

В дальнейших расследованиях белорусские журналисты обнаружили тесные контакты офицера УИТ Вячеслава Раевского с его американским коллегой Джаредом Рейсом (Jared Reyes) — сержантом первого класса, рассекающим по Житомиру в нашивке командования сил специальных операций вооруженных сил США.

Возвращаясь к «Инфонапалму». Как отмечает белорусский сайт в очередной статье цикла «Волонтеры в погонах» от 01 февраля 2016 года:

«Свою известность InformNapalm заработал на выложенных в сеть данных о российских летчиках, участвующих в операции против международных террористов в Сирии. Кураторы этого проекта пошли по принципу «враг моего врага – мой друг». При этом те офицеры из минобороны Украины – гаранты безопасности своей страны, которые решили помогать ИГИЛ, ни на минуту не задумались, что становятся пособниками международного терроризма».

Вот такие борцы с Россией и за ИГИЛ (запрещенной на территории РФ) живут и работают в ССО Минобороны Украины под командованием генерал-лейтенанта Лунева. Который заявлял, что с декабря 2017 года ССО будет работать исключительно по стандартам НАТО. А значит — стопроцентно против России.