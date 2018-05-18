Журналист Тим Роган не сожалеет о своем предложении взорвать Крымский мост

11:22

Американский журналист Том Роган, которого Следственный комитет России обвиняет в призывах к терроризму, заявил, что не сожалеет о своем предложении взорвать Крымский мост.

В новой колонке для издания Washington Examiner Роган предположил, что внимание к нему приковано не только из-за материала «Украина должна взорвать Крымский мост Путина» («Ukraine should blow up Putinʼs Crimea bridge»), но и вследствие других его статей с критикой Кремля.

По словам журналиста, он получил уже более 60 угроз от пользователей в Twitter, но при этом его поддержал МИД Украины.

«Я уважаю русский народ и его историю, однако у меня нет никакого уважения к режиму, представляющему угрозу», — добавил Роган.

«Сожалею ли я о своей статье? Нет, хотя я мог бы более четко написать о том, что мое предложение [разбомбить Крымский мост] могло бы быть реализовано без жертв… Я все еще настаиваю: если вы строите что-то на чужой территории без одобрения владельца, у него есть право уничтожить плоды вашего труда», — пишет Том Роган.

17 мая Следственный комитет РФ объявил о возбуждении уголовного дела против Тома Рогана из-за его статьи с предложением украинским ВВС нанести авиаудары по Крымскому мосту, открытому в Керченском проливе 15 мая. Дело против американского журналиста расследуется по статье 205 УК РФ.