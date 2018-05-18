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Журналист Тим Роган не сожалеет о своем предложении взорвать Крымский мост

11:22 18.05.2018
Стоп-кадр с видео в Youtube
Стоп-кадр с видео в Youtube
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Американский журналист Том Роган, которого Следственный комитет России обвиняет в призывах к терроризму, заявил, что не сожалеет о своем предложении взорвать Крымский мост.

В новой колонке для издания Washington Examiner Роган предположил, что внимание к нему приковано не только из-за материала «Украина должна взорвать Крымский мост Путина» («Ukraine should blow up Putinʼs Crimea bridge»), но и вследствие других его статей с критикой Кремля.

По словам журналиста, он получил уже более 60 угроз от пользователей в Twitter, но при этом его поддержал МИД Украины.

«Я уважаю русский народ и его историю, однако у меня нет никакого уважения к режиму, представляющему угрозу», — добавил Роган.

«Сожалею ли я о своей статье? Нет, хотя я мог бы более четко написать о том, что мое предложение [разбомбить Крымский мост] могло бы быть реализовано без жертв… Я все еще настаиваю: если вы строите что-то на чужой территории без одобрения владельца, у него есть право уничтожить плоды вашего труда», — пишет Том Роган.

17 мая Следственный комитет РФ объявил о возбуждении уголовного дела против Тома Рогана из-за его статьи с предложением украинским ВВС нанести авиаудары по Крымскому мосту, открытому в Керченском проливе 15 мая. Дело против американского журналиста расследуется по статье 205 УК РФ. 

Темы: Крым, Отношения России и США, Ведущие журналисты в российских и зарубежных СМИ, СМИ и журналистика
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Комментарии читателей
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18.05.2018, 15:00
Гость: Роган в своем глазу бревна не видит

все еще настаиваю: если вы строите что-то на чужой территории без одобрения владельца====
Что вы, демоны, делали в Ираке, в Ливии без одобрения Владельцев?
А во Вьетнаме? Башар Асад вас в Сирию звал?
Где Америка, где Ирак, Ливия и Сирия.
Чё к Ирану и Сев. Корее цепляетесь?
Где Америка, где Крым.Прям Роган спать и кушать не может из-за Крымского моста.
18.05.2018, 14:12
Гость: Как что?

подавляющее число развитых стран в Европе и Америке. С Китаем и Индией то же не все безоблачно.. А вот что в соседнем посте человек исключительно на Украине свихнулся - тоже очень про вас показательно...
18.05.2018, 14:11
Гость: marnego

Мистеру Рогану не помешало бы подучить и адекватно оценить историю собственной страны.
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