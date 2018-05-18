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Еврокомиссия запустила процедуру блокировки санкций США против Ирана

13:39 18.05.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Еврокомиссия опубликовала план защитных мер, направленных на блокировку возможных санкций США против Ирана.

Как пишет РИА Новости, Еврокомиссия запустила процедуру обновления закона 1996 года, призванную блокировать экстерриториальные последствия новых ограничительных мер для европейских компаний.

«Блокирующий закон» позволяет европейским компаниям соблюдать экстерриториальные последствия санкций США, также он позволяет взыскивать убытки, вытекающие из таких санкций и сводит на нет действие в ЕС любых решений иностранных судов, основанных на санкциях.

Закон должен вступить в силу одновременно со вступлением в силу санкций США против Ирана. Таким образом Еврокомиссия устраняет препятствия для принятия Европейским инвестиционным банком решений «в рамках бюджетных гарантий ЕС» о финансировании деятельности за пределами ЕС в Иране.

«Это позволит поддерживать инвестиции Евросоюза в Иран и может быть полезно, в частности для малых и средних компаний», - прокомментировали в Брюсселе.

Также Еврокомиссия предлагает разработать банковские механизмы, которые позволят Ирану получать доходы, связанные с нефтью.

Ранее подобное постановление принималось лишь единожды — в ноябре 1996 года в качестве ответной меры на экстерриториальные экономические санкции США против Кубы. Тогда же эта мера распространилась на принятые Вашингтоном ограничения против Ирана и Ливии.

Темы: Иран, Экономические санкции и эмбарго, Еврокомиссия, Европейский союз (ЕС), Ядерная программа Ирана
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